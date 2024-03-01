***ARTMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
01.03.2024 10:46
***ARTMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
ARTEMIS HALI payları, 04/03/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Tekstil Deri ve BIST Katılım Tüm endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 70.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %29 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ARTEMIS HALI XUTUM 04/03/2024
ARTEMIS HALI XTUMY 04/03/2024
ARTEMIS HALI XBANA 04/03/2024
ARTEMIS HALI XHARZ 04/03/2024
ARTEMIS HALI XUSIN 04/03/2024
ARTEMIS HALI XTEKS 04/03/2024
ARTEMIS HALI XKTUM 04/03/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253392
BIST