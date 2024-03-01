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***ARTMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

01.03.2024 10:46
***ARTMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***ARTMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

ARTEMIS HALI payları, 04/03/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Tekstil Deri ve BIST Katılım Tüm endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 70.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %29 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ARTEMIS HALI XUTUM 04/03/2024
ARTEMIS HALI XTUMY 04/03/2024
ARTEMIS HALI XBANA 04/03/2024
ARTEMIS HALI XHARZ 04/03/2024
ARTEMIS HALI XUSIN 04/03/2024
ARTEMIS HALI XTEKS 04/03/2024
ARTEMIS HALI XKTUM 04/03/2024



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253392


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BIST En Aktif Hisseler10:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 21,26 5.663.324 % 9,98  
LMKDC 31,52 1.517.743.475 % 9,98  
PATEK 132,40 502.297.698 % 9,97  
ALKA 38,86 75.473.432 % 9,96  
KLGYO 5,85 197.557.600 % 9,96  
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10:45 Alış Satış %  
Dolar 31,3193 31,3260 % 0,30  
Euro 33,8844 33,8939 % 0,08  
Sterlin 39,4503 39,6481 % 0,36  
Frank 35,2313 35,4436 % 0,15  
Riyal 8,3274 8,3692 % 0,29  
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10:45 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,60 22,64 % 0,66  
Platin 875,74 879,43 % 0,66  
Paladyum 945,80 948,55 % 0,66  
Brent Pet. 82,20 82,20 % 0,66  
Altın Ons 2.045,26 2.045,58 % 0,66  
Seans Raporu 10:45
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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