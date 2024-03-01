***ARTMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ARTMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ARTMS]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarARTEMIS HALI payları, 04/03/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Tekstil Deri ve BIST Katılım Tüm endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 70.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %29 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiARTEMIS HALI XUTUM 04/03/2024ARTEMIS HALI XTUMY 04/03/2024ARTEMIS HALI XBANA 04/03/2024ARTEMIS HALI XHARZ 04/03/2024ARTEMIS HALI XUSIN 04/03/2024ARTEMIS HALI XTEKS 04/03/2024ARTEMIS HALI XKTUM 04/03/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253392BIST