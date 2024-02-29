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***ARTMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması

29.02.2024 18:10
***ARTMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması


***ARTMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ARTMS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
29/02/2024
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Artemis Halı A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
20.000.000
Baz Fiyat (TL)
25,36
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
500.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/03/2024
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
27-28/02/2024
Açıklamalar

Artemis Halı A.Ş.'nin (Şirket) 20.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 70.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 04/03/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 25,36 TL/pay fiyat, "ARTMS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253050


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