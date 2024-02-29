***ARTMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***ARTMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ARTMS]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi29/02/2024Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıArtemis Halı A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)20.000.000Baz Fiyat (TL)25,36İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)500.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih04/03/2024Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Tarihi27-28/02/2024AçıklamalarArtemis Halı A.Ş.'nin (Şirket) 20.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 70.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 04/03/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 25,36 TL/pay fiyat, "ARTMS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253050BIST