***ARTMS* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
29.02.2024 12:24
***ARTMS******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
ARTMS paylarının halka arzında %5'ten fazla pay alan yatırımcı yoktur.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252938
BIST
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12:169.151
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 88,96
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.166
12:1631,2255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0238
|Açılış
|: 31,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
12:1633,9811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1282
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
12:162.044,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,86
|Açılış
|: 2.044,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler12:16
|ISYAT
|12,10
|55.834.403
|% 10,00
|
|LMKDC
|28,66
|75.394.687
|% 9,98
|
|BMSCH
|26,26
|103.962.790
|% 9,97
|
|BRKVY
|199,60
|28.146.550
|% 9,97
|
|ISGSY
|30,70
|31.491.231
|% 9,96
|
|EMNIS
|162,00
|2.436.480
|% -10,00
|
|SNKRN
|40,50
|1.492.911
|% -10,00
|
|ERSU
|28,16
|6.090.473
|% -9,97
|
|KARTN
|115,30
|253.426.411
|% -6,72
|
|YAPRK
|372,00
|180.912.861
|% -5,52
|
|EREGL
|45,92
|5.444.739.082
|% -2,09
|
|THYAO
|281,50
|3.231.353.578
|% 1,99
|
|PGSUS
|872,50
|3.169.637.610
|% 1,99
|
|REEDR
|67,65
|2.128.788.920
|% 7,47
|
|MIATK
|73,55
|2.056.745.064
|% 3,23
|
|EREGL
|45,92
|5.444.739.082
|% -2,09
|
|ISCTR
|10,98
|799.573.285
|% 0,18
|
|EKGYO
|11,29
|765.396.569
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,45
|309.976.574
|% 0,37
|
|YKBNK
|23,28
|1.097.194.743
|% 1,22
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2204
|31,2255
|% 0,08
|
|Euro
|33,9506
|33,9811
|% 0,38
|
|Sterlin
|39,4444
|39,6423
|% 0,15
|
|Frank
|35,4191
|35,6324
|% 0,14
|
|Riyal
|8,3012
|8,3429
|% 0,08
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|887,36
|889,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,84
|946,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,96
|81,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,54
|2.035,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
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