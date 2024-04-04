***ARTMS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.04.2024 12:25
***ARTMS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARTMS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Büşra Gayretli tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266959
BIST
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14:359.136
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 189,92
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
14:3531,8916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0627
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
14:3534,7219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1216
|Açılış
|: 34,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
14:352.350,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -12,54
|Açılış
|: 2.350,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.345,98
BIST En Aktif Hisseler14:33
|KARYE
|40,70
|110.044.688
|% 10,00
|
|MRGYO
|4,73
|59.210.634
|% 10,00
|
|SEKUR
|14,74
|43.838.153
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUYO
|17,39
|15.495.641
|% -9,99
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|TETMT
|10.702,50
|25.406.405
|% -8,33
|
|PATEK
|108,00
|864.776.611
|% -8,24
|
|THYAO
|296,75
|17.137.893.366
|% -1,08
|
|ISCTR
|12,11
|4.913.952.767
|% 4,04
|
|ODINE
|72,25
|4.721.737.741
|% -6,95
|
|YKBNK
|29,02
|3.511.044.952
|% 5,30
|
|TUPRS
|170,20
|2.642.740.492
|% 4,55
|
|ISCTR
|12,11
|4.913.952.767
|% 4,04
|
|ZOREN
|5,43
|722.037.756
|% 0,56
|
|YKBNK
|29,02
|3.511.044.952
|% 5,30
|
|EKGYO
|9,32
|949.801.304
|% 3,56
|
|AKENR
|16,45
|1.276.900.956
|% -2,61
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8872
|31,8940
|% -0,19
|
|Euro
|34,6930
|34,7155
|% 0,33
|
|Sterlin
|40,1408
|40,3420
|% -0,44
|
|Frank
|34,9832
|35,1586
|% -0,88
|
|Riyal
|8,4539
|8,4963
|% -0,49
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,01
|27,04
|% 0,66
|
|Platin
|941,30
|942,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,49
|1.015,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,34
|89,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,80
|2.293,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:33
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14:48DYOBY
Yüzde 7.93 oranında artışla 39.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 061 adet işlem
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14:47DIRIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 15.62 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 795 adet işlem
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14:46CRFSA
Yüzde 7.79 oranında artışla 182.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 521, 594 adet işlem
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14:44XU100
Endeks 9, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 42 üstünde . İşlem hacmi 70, 304.00 milyon TL de
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14:44DYOBY
Yüzde 7.99 oranında artışla 39.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 766 adet işlem