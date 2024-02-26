***ARTMS* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.02.2024 15:22
***ARTMS******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [ARTMS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Artemis Halı A.Ş. Fiyat Tespitine İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251909
BIST
'
17:259.349
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -25,05
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
17:2531,1318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0927
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
17:2533,8355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,2129
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
17:252.031,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,31
|Açılış
|: 2.031,26
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler17:25
|LMKDC
|21,56
|10.602.453
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|678.431.101
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|227.636.052
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|157.650.202
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|373.103.440
|% 10,00
|
|PSGYO
|7,65
|1.203.868.159
|% -10,00
|
|AYCES
|1.000,00
|888.760.324
|% -9,99
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|ARASE
|71,80
|835.589.096
|% -6,27
|
|UZERB
|233,50
|3.244.825
|% -6,19
|
|THYAO
|286,25
|11.954.572.122
|% -0,09
|
|MIATK
|77,10
|6.086.904.775
|% 9,99
|
|BORSK
|52,85
|5.414.376.571
|% 2,42
|
|ISCTR
|28,36
|5.204.429.929
|% -1,32
|
|EREGL
|45,94
|5.075.998.145
|% -1,20
|
|EKGYO
|11,32
|2.259.165.916
|% -2,67
|
|ZOREN
|5,77
|1.071.496.686
|% -2,53
|
|ISCTR
|28,36
|5.204.429.929
|% -1,32
|
|PSGYO
|7,65
|1.203.868.159
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,45
|324.493.212
|% -2,00
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1211
|31,1318
|% 0,30
|
|Euro
|33,8107
|33,8355
|% 0,63
|
|Sterlin
|39,3680
|39,5655
|% 0,41
|
|Frank
|35,2190
|35,4312
|% 0,38
|
|Riyal
|8,2739
|8,3154
|% 0,27
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|881,48
|883,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,74
|963,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,67
|80,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,94
|2.027,27
|% 0,66
|