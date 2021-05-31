***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.05.2021 17:36
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.04.2021
Tescil Tarihi
31.05.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31.05.2021 - 10338
Açıklamalar
Şirketimizin 29 Nisan 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs 2021 tarihinde tescil edilmiş ve 31 Mayıs 2021 tarih, 10338 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939080
BIST
17:501.420
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|Açılış
|: 1.423
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BIST En Aktif Hisseler17:50
|IHLGM
|1,10
|123.334.969
|% 10,00
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|YAYLA
|3,85
|39.978.003
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|23.585.848
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.676.189
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.140.724
|% -9,95
|
|SANFM
|15,25
|2.628.467
|% -7,58
|
|RODRG
|14,90
|1.696.225
|% -7,22
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|THYAO
|13,29
|1.467.022.248
|% 2,39
|
|KRDMD
|7,86
|684.058.231
|% -0,38
|
|GARAN
|7,96
|623.274.351
|% -0,25
|
|EREGL
|19,21
|597.952.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|481.788.587
|% 3,19
|
|EKGYO
|1,94
|481.788.587
|% 3,19
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|YKBNK
|2,15
|398.991.160
|% -0,46
|
|IHLGM
|1,10
|123.334.969
|% 10,00
|
|THYAO
|13,29
|1.467.022.248
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,10
|105.226.456
|% 0,00
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4841
|8,4862
|% -0,92
|
|Euro
|10,3708
|10,3767
|% -0,62
|
|Sterlin
|12,0226
|12,0829
|% -0,78
|
|Frank
|9,4119
|9,4686
|% -0,71
|
|Riyal
|2,2614
|2,2727
|% -0,68
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,51
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
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|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,01
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|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,05
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|B. Petrol
|69,40
|69,40
|0,68
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