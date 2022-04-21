***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.04.2022 16:34
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'nin 2022/4 sayılı komite toplantısı ile yapmış olduğu öneriyle ve Şirketimizin 18.03.2022 tarihli 2022/09 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent 34330, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 480474 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı olan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin bağımsız denetim şirketi olarak bir yıl süreyle seçilmesi Şirketimizin 21.04.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022702
BIST
17:552.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 32,63
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
17:5514,7074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0361
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
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14,7200
En Düşük
14,6564
17:5515,9843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
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|Açılış
|: 15,9950
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|Önceki Kapanış
|: 15,9100
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16,0718
En Düşük
15,8826
17:55919,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,57
|Açılış
|: 919,80
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|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler17:53
|BMSCH
|8,03
|62.168.033
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.406.024
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.661.760
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.364.431
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|107.347.857
|% 9,99
|
|HUNER
|3,19
|171.906.279
|% -5,34
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|MEPET
|3,47
|7.348.070
|% -4,67
|
|ATLAS
|1,52
|4.296.036
|% -3,80
|
|MANAS
|26,36
|72.947.813
|% -3,73
|
|THYAO
|40,12
|4.692.391.480
|% 3,24
|
|GARAN
|14,47
|3.289.234.085
|% 1,97
|
|EKGYO
|3,12
|2.884.610.484
|% 7,22
|
|ASELS
|28,42
|2.254.266.412
|% 2,01
|
|KRDMD
|16,28
|2.228.677.059
|% 0,49
|
|EKGYO
|3,12
|2.884.610.484
|% 7,22
|
|TSKB
|2,09
|717.519.101
|% 4,50
|
|VAKBN
|4,72
|1.525.272.819
|% 7,27
|
|ODAS
|2,52
|796.525.221
|% -3,45
|
|HALKB
|6,20
|1.654.760.643
|% 4,03
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7024
|14,7081
|% 0,25
|
|Euro
|15,9608
|15,9755
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,1092
|19,2050
|% -0,03
|
|Frank
|15,3935
|15,4862
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9070
|3,9266
|% 0,18
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-11,65
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,14
|
Seans Raporu
17:53
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17:59INVEO
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17:57
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17:57
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