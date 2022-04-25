***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.04.2022 15:30
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.04.2022
Tescil Tarihi
25.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.04.2022 - 10566
Açıklamalar
Şirketimizin 21 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 25 Nisan 2022 tarih, 10566 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023473
BIST
15:242.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,48
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.491
En Düşük
2.428
15:2414,7712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0285
|Açılış
|: 14,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
15:2415,8789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0427
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
15:24900,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -15,34
|Açılış
|: 900,33
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
900,00
BIST En Aktif Hisseler15:22
|ACSEL
|39,20
|35.059.385
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|11.256.006
|% 9,94
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|2.733.449
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|DESA
|11,21
|6.023.188
|% -4,68
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|THYAO
|39,78
|3.517.414.608
|% 0,10
|
|GARAN
|14,98
|2.542.792.137
|% 5,57
|
|SISE
|17,93
|1.711.384.384
|% 0,56
|
|ASELS
|27,16
|1.340.769.257
|% 0,59
|
|AKBNK
|9,31
|1.291.629.178
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,78
|999.855.494
|% -0,97
|
|ODAS
|2,55
|665.623.952
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|475.156.041
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,18
|1.195.188.393
|% 1,57
|
|GARAN
|14,98
|2.542.792.137
|% 5,57
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7642
|14,7681
|% 0,17
|
|Euro
|15,8619
|15,8730
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,7486
|18,8426
|% -0,64
|
|Frank
|15,3963
|15,4891
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9237
|3,9434
|% 0,11
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-35,86
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|6.032
|6.125
|-67,00
|
|Tam
|6.000
|6.149
|-73,69
|
|Yarım
|2.900
|2.975
|-35,65
|
|Çeyrek
|1.455
|1.487
|-17,82
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,27
|
|B. Petrol
|101
|101
|-4,81
|
Seans Raporu
15:22
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15:37DAPGM
Yüzde 7.50 oranında artışla 28.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 623, 670 adet işlem
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Yüzde 5.50 oranında artışla 14.97 lira fiyatla işlem gören hissede 169, 179, 856 adet işlem
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Yüzde 4.36 oranında artışla 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 935, 228 adet işlem
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Endeks 2, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 30, 233.00 milyon TL de
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15:34SMRTG
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