***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.02.2023 21:22
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin ekte yer aldığı şekliyle tadiline karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117399
BIST
18:055.197
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 138,69
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.204
En Düşük
4.980
18:0518,8983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,8990
En Düşük
18,7946
18:0520,0613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0227
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0613
En Düşük
19,9370
18:051.103,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.102,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.104,24
En Düşük
1.098,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|67,65
|39.277.230
|% 10,00
|
|BFREN
|5.237,10
|108.735.141
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,68
|71.302.929
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|994.222.737
|% 9,99
|
|GUBRF
|234,80
|2.502.998.578
|% 9,98
|
|CMBTN
|630,00
|150.739.231
|% -7,95
|
|KONYA
|3.700,00
|567.690.659
|% -7,51
|
|METUR
|5,32
|18.696.599
|% -7,48
|
|QNBFL
|86,00
|202.209
|% -7,23
|
|BALAT
|18,72
|1.013.534
|% -6,40
|
|THYAO
|143,40
|7.300.354.734
|% 6,22
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|EREGL
|44,04
|4.167.461.766
|% -0,45
|
|ASTOR
|37,12
|4.147.341.315
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|YKBNK
|9,86
|2.456.345.008
|% 8,35
|
|AKBNK
|17,32
|3.686.966.938
|% 8,52
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|ISCTR
|11,62
|1.980.832.671
|% 7,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8813
|18,8983
|% 0,06
|
|Euro
|20,0303
|20,0613
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7009
|22,8147
|% -0,01
|
|Frank
|20,1051
|20,2262
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0164
|5,0416
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,13
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.508
|7.574
|1,00
|
|Yarım
|3.668
|3.706
|0,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.853
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,64
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,53
|0,02
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59VAKKO
Yüzde 8.08 oranında artışla 56.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 752, 754 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 539 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde 6.71 oranında artışla 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 743 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 108, 57 artarak (% 2.40 ) 4, 633
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, PINSU, CEOEM, RAYSG, BRSAN, AKSA, NUHCM, FLAP, RODRG, VANGD