***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.210.000 148.360 18.635.298 -1.712.746 738.890 5.330.577 27.978.352 15.392.650 98.721.381 0 98.721.381Transferler15.392.650 -15.392.650Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-136.472 297.314Dönem Karı (Zararı)4.360.089Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-136.472 297.314Dönem Sonu Bakiyeler32.210.000 148.360 18.635.298 -1.849.218 1.036.204 5.330.577 43.371.002 4.360.089 103.242.312 0 103.242.312Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.210.000 148.360 18.635.298 -1.955.961 1.386.894 6.401.154 38.483.735 36.467.200 131.776.680 0 131.776.680Transferler36.467.200 -36.467.200Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-212.774 1.024.285Dönem Karı (Zararı)25.857.127Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-212.774 1.024.285Dönem Sonu Bakiyeler32.210.000 148.360 18.635.298 -2.168.735 2.411.179 6.401.154 74.950.935 25.857.127 158.445.318 0 158.445.318Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.753.565 225.834Dönem Karı (Zararı)25.857.127 4.360.089Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25.857.127 4.360.089Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.013.561 9.336.008Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 2.498.878 1.849.452Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.449.339 2.126.674Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 366.798 1.061.595Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.082.541 1.065.079Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.266.839 3.098.127Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.042.365 1.885.480Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.224.474 1.212.647Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.401.748 2.687.588Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.401.748 2.687.588Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.244.095 -1.743.508Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.244.095 -1.743.508Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 10.152.662 1.317.675Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-69.641.928 -14.136.700Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.218.505 13.383.675İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-28.218.505 13.383.675Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.257.570 -3.713.588İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.257.570 -3.713.588Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-29.999.217 -25.867.805Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.433.006 3.895.845Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.016.031 -297.445İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.016.031 -297.445Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.485.163 2.251.065Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-497.891 1.634.935Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-497.891 1.634.935Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.535.707 276.322Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-545.110 -2.061.506İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-656.116 -3.638.198Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-761.670 -3.153.678Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)105.554 -484.520Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-20.771.240 -440.603Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13.2 -9.689.601 -2.697.638Vergi İadeleri (Ödemeleri)3.707.276 3.364.075YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-719.836 -4.524.743Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri603.540 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri603.540Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.323.376 -4.524.743Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -1.323.376 -4.524.743FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.469.325 37.472.736Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri86.000.000 103.700.000Kredilerden Nakit Girişler -47.257.842 -65.173.823Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -47.257.842 -65.173.823Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.185.627 -629.148Ödenen Faiz-1.306.853 -521.753Alınan Faiz219.647 97.460YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.995.924 33.173.827Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.024.285 297.314NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.020.209 33.471.141DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 29.735.846 8.202.150DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 39.756.055 41.673.291Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 39.756.055 29.735.846Ticari Alacaklar314.380.094 290.277.157İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 314.380.094 290.277.157Diğer Alacaklar4.426.401 168.831İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.426.401 168.831Türev Araçlar2.986Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar2.986Stoklar7 163.624.719 134.708.043Peşin Ödenmiş Giderler14.306.221 8.337.084İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 14.306.221 8.337.084Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 4.312.826Diğer Dönen Varlıklar10.910.946 10.149.276İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10.910.946 10.149.276ARA TOPLAM547.407.422 477.689.063TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR547.407.422 477.689.063DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5.910.000 2.167.630İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 5.910.000 2.167.630Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller160.000 153.600Maddi Duran Varlıklar9 27.935.149 29.168.639Kullanım Hakkı Varlıkları11 7.572.736 6.776.736Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 5.353.306 4.930.134Peşin Ödenmiş Giderler934.975 471.106İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 934.975 471.106Ertelenmiş Vergi Varlığı17 10.518.465 9.819.334TOPLAM DURAN VARLIKLAR58.384.631 53.487.179TOPLAM VARLIKLAR605.792.053 531.176.242KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar145.946.530 113.026.175İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar145.946.530 113.026.175Banka Kredileri4 141.950.840 110.144.113Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.995.690 2.882.062Ticari Borçlar221.055.402 217.039.371İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 18.172 35.872İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 221.037.230 217.003.499Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.553.794 4.068.631Diğer Borçlar0 24.605İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 24.605Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler31.563.776 32.061.667Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri6 31.563.776 32.061.667Türev Araçlar0 3.288.626Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar3.288.626Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.484.585 2.029.695İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.484.585 2.029.695Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 10.720.913 527.864Kısa Vadeli Karşılıklar8.399.483 16.262.459Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.200.006 11.074.550Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 5.199.477 5.187.909Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.632.270 1.502.111İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.632.270 1.502.111ARA TOPLAM426.356.753 389.831.204TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER426.356.753 389.831.204UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13.931.099 4.215.657İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.000.000Banka Kredileri4 10.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.931.099 4.215.657Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.931.099 4.215.657Uzun Vadeli Karşılıklar7.058.883 5.352.701Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 2.999.048 2.505.772Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 4.059.835 2.846.929TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.989.982 9.568.358TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER447.346.735 399.399.562ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar158.445.318 131.776.680Ödenmiş Sermaye14 32.210.000 32.210.000Sermaye Düzeltme Farkları14 148.360 148.360Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18.635.298 18.635.298Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)242.444 -569.067Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.168.735 -1.955.961Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.168.735 -1.955.961Yabancı Para Çevrim Farkları14 2.411.179 1.386.894Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.401.154 6.401.154Yasal Yedekler14 6.401.154 6.401.154Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 74.950.935 38.483.735Net Dönem Karı veya Zararı25.857.127 36.467.200TOPLAM ÖZKAYNAKLAR158.445.318 131.776.680TOPLAM KAYNAKLAR605.792.053 531.176.242Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 202.465.743 115.521.912Satışların Maliyeti15 -136.714.629 -81.071.263TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)65.751.114 34.450.649BRÜT KAR (ZARAR)65.751.114 34.450.649Genel Yönetim Giderleri16 -10.118.399 -6.510.514Pazarlama Giderleri16 -26.588.500 -20.645.424Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.994.815 2.693.387Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-627.489 -1.622.746ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.411.541 8.365.352FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.411.541 8.365.352Finansman Gelirleri219.647 97.460Finansman Giderleri-4.621.399 -2.785.048SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.009.789 5.677.764Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.152.662 -1.317.675Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -10.798.599 -6.304.593Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 645.937 4.986.918SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.857.127 4.360.089DÖNEM KARI (ZARARI)25.857.127 4.360.089Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.857.127 4.360.089Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-212.774 -136.472Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.2 -265.968 -170.590Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler53.194 34.118Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 53.194 34.118Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.024.285 297.314Yabancı Para Çevrim Farkları1.024.285 297.314Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.024.285 297.314DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)811.511 160.842TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.668.638 4.520.931Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.668.638 4.520.931http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936642BIST