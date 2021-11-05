***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.210.000 148.360 18.635.298 -1.712.746 738.890 5.330.577 27.978.352 15.392.650 98.721.381 98.721.381Transferler1.070.577 14.322.073 -15.392.650 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-274.982 1.188.653 44.457.912 45.371.583 45.371.583Dönem Karı (Zararı)44.457.912 44.457.912 44.457.912Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-274.982 1.188.653 913.671 913.671Kar Payları-3.816.690 -3.816.690 -3.816.690Dönem Sonu Bakiyeler32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 -1.987.728 0 0 0 0 0 0 0 0 1.927.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.401.154 0 0 0 38.483.735 44.457.912 0 140.276.274 0 140.276.274Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.210.000 148.360 18.635.298 -1.955.961 1.386.894 6.401.154 38.483.735 36.467.200 131.776.680 131.776.680Transferler2.396.347 34.070.853 -36.467.200 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-780.308 1.631.805 32.642.161 33.493.658 33.493.658Dönem Karı (Zararı)32.642.161 32.642.161 32.642.161Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-780.308 1.631.805 851.497 851.497Kar Payları-11.769.746 -11.769.746 -11.769.746Dönem Sonu Bakiyeler32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 -2.736.269 0 0 0 0 0 0 0 0 3.018.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.797.501 0 0 0 60.784.842 32.642.161 0 153.500.592 0 153.500.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-67.854.742 22.604.627Dönem Karı (Zararı)32.642.161 44.457.912Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32.642.161 44.457.912Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler41.395.443 28.698.428Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 ,11 6.278.504 5.852.494Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.310.723 2.081.890Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.743.892 816.901Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 566.831 1.264.989Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.815.123 5.926.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 761.254 400.775Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.053.869 5.525.434Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.202.232 8.312.402Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17.202.232 8.312.402Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -5.437.984Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 0 -5.437.984Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 10.188.537 12.891.722Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-859.318 -29.166Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-859.318 -29.166Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 -2.540.358 -899.139İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-119.552.922 -37.531.385Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.968.037 -59.022.776İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.968.037 -59.022.776Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.181.703 -6.819.729İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.181.703 -6.819.729Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-85.464.199 -36.591.938Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.952.096 39.093.862İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-18.952.096 39.093.862Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler10.109.788 22.875.289Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)10.109.788 22.875.289Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.096.675 2.933.907Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-45.515.318 35.624.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler2,13 -9.976.971 -2.777.835Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -12.362.453 -10.242.493YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.160.295 -7.093.635Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10 986.131 350.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -9.146.426 -7.443.635FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI95.810.670 4.885.847Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri173.693.929 222.679.010Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-46.615.319 -203.204.593Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-46.615.319 -203.204.593Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.028.334 -3.201.654Ödenen Temettüler-11.769.746 -3.816.690Ödenen Faiz-17.166.225 -8.847.725Alınan Faiz696.365 1.277.499YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.795.633 20.396.839Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.631.805 1.188.653NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.427.438 21.585.492DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.735.846 8.202.150DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.163.284 29.787.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 51.163.284 29.735.846Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar303.098.132 290.277.157İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 303.098.132 290.277.157Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar216.251 168.831İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 216.251 168.831Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar7 219.605.411 134.708.043Peşin Ödenmiş Giderler8 20.071.657 8.337.084Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 0 4.312.826Diğer Dönen Varlıklar11.381.185 10.149.276İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.381.185 10.149.276ARA TOPLAM605.535.920 477.689.063TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR605.535.920 477.689.063DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar1.572.000 2.167.630İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.572.000 2.167.630Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller152.000 153.600Maddi Duran Varlıklar9 31.835.652 29.168.639Kullanım Hakkı Varlıkları11 6.309.245 6.776.736Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 6.658.012 4.930.134Peşin Ödenmiş Giderler2.236.546 471.106İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.236.546 471.106Ertelenmiş Vergi Varlığı17 17.235.934 9.819.334Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR65.999.389 53.487.179TOPLAM VARLIKLAR671.535.309 531.176.242KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar227.180.704 113.026.175İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar227.180.704 113.026.175Banka Kredileri4 223.639.945 110.144.113Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.540.759 2.882.062Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar198.087.275 217.039.371İlişkili Taraflara Ticari Borçlar35.872İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 198.087.275 217.003.499Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 665.029 4.068.631Diğer Borçlar0 24.605İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 24.605Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler6 42.171.455 32.061.667Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri42.171.455 32.061.667Türev Araçlar21 191.951 3.288.626Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar191.951 3.288.626Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.318.129 2.029.695İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.318.129 2.029.695Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 1.262.645 527.864Kısa Vadeli Karşılıklar12.905.845 16.262.459Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 6.044.298 11.074.550Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 6.861.547 5.187.909Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.413.357 1.502.111İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.413.357 1.502.111ARA TOPLAM487.196.390 389.831.204TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER487.196.390 389.831.204UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23.315.475 4.215.657İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23.315.475 4.215.657Banka Kredileri4 20.008.869 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.306.606 4.215.657Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar7.522.852 5.352.701Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.851.121 2.505.772Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 3.671.731 2.846.929Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.838.327 9.568.358TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER518.034.717 399.399.562ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar153.500.592 131.776.680Ödenmiş Sermaye14 32.210.000 32.210.000Sermaye Düzeltme Farkları148.360 148.360Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 18.635.298 18.635.298Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.736.269 -1.955.961Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.736.269 -1.955.961Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -2.736.269 -1.955.961Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.018.699 1.386.894Yabancı Para Çevrim Farkları14 3.018.699 1.386.894Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.797.501 6.401.154Yasal Yedekler14 8.797.501 6.401.154Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 60.784.842 38.483.735Net Dönem Karı veya Zararı32.642.161 36.467.200TOPLAM ÖZKAYNAKLAR153.500.592 131.776.680TOPLAM KAYNAKLAR671.535.309 531.176.242Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 579.951.573 435.344.724 168.558.990 162.638.323Satışların Maliyeti15 -392.837.071 -295.429.438 -118.050.829 -109.001.403TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)187.114.502 139.915.286 50.508.161 53.636.920BRÜT KAR (ZARAR)187.114.502 139.915.286 50.508.161 53.636.920Genel Yönetim Giderleri16 -30.751.281 -18.744.094 -10.024.103 -6.051.139Pazarlama Giderleri16 -97.414.824 -63.620.001 -34.083.760 -23.872.352Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.258.298 9.852.897 -3.418.569 7.416.586Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.647.187 -1.059.463 -732.465 -238.905Diğer Kazançlar (Kayıplar)-1.787.805 -1.249.673ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)61.771.703 66.344.625 999.591 30.891.110FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)61.771.703 66.344.625 999.591 30.891.110Finansman Gelirleri5.014.158 2.035.794 698.945 743.380Finansman Giderleri-23.955.163 -11.030.785 -10.335.931 -3.554.082SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)42.830.698 57.349.634 -8.637.395 28.080.408Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.188.537 -12.891.722 1.723.143 -6.066.667Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -17.410.060 -22.911.529 -1.772.252 -9.174.952Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 7.221.523 10.019.807 3.495.395 3.108.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.642.161 44.457.912 -6.914.252 22.013.741DÖNEM KARI (ZARARI)32.642.161 44.457.912 -6.914.252 22.013.741Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları32.642.161 44.457.912 -6.914.252 22.013.741Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-780.308 -274.982 -467.080 -60.263Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13,2 -975.385 -343.728 -583.850 -75.329Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler195.077 68.746 116.770 15.066Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 195.077 68.746 116.770 15.066Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.631.805 1.188.653 257.996 733.027Yabancı Para Çevrim Farkları1.631.805 1.188.653 257.996 733.027Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.631.805 1.188.653 257.996 733.027DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)851.497 913.671 -209.084 672.764TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.493.658 45.371.583 -7.123.336 22.686.505Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları33.493.658 45.371.583 -7.123.336 22.686.505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975330BIST