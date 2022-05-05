***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 32.210.000 148.360 18.635.298 -1.955.961 1.386.894 6.401.154 38.483.735 36.467.200 131.776.680 0 131.776.680Transferler36.467.200 -36.467.200 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-212.774 1.024.285 25.857.127 26.668.638 26.668.638Dönem Karı (Zararı)25.857.127 25.857.127 25.857.127Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-212.774 1.024.285 811.511 811.511Dönem Sonu Bakiyeler14 32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 -2.168.735 0 0 0 0 0 0 0 0 2.411.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.401.154 0 0 0 74.950.935 25.857.127 0 158.445.332 158.445.332Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 32.210.000 148.360 18.635.298 -2.369.487 7.297.611 8.797.501 60.784.842 50.130.119 0 175.634.244 0 175.634.244Transferler50.130.119 -50.130.119 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-336.070 1.204.247 33.856.872 34.725.049 34.725.049Dönem Karı (Zararı)33.856.872 33.856.872 33.856.872Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-336.070 1.204.247 868.177 868.177Dönem Sonu Bakiyeler14 32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 -2.705.557 0 0 0 0 0 0 0 0 8.501.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.797.501 0 0 0 110.914.961 33.856.872 0 210.359.293 210.359.293Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.298.967 -27.357.105Dönem Karı (Zararı)33.856.872 25.857.127Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler38.506.445 19.904.307Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 3.541.095 2.498.878Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.747.276 1.449.339Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.555.333 366.798Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.191.943 1.082.541Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.706.600 2.067.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.380.646 843.504Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.325.954 1.224.474Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.554.128 3.094.895Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 13.554.128 3.094.895Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-362.271 1.244.095Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-362.271 1.244.095Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.891.467 10.152.662Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler121.390 -603.540Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler121.390 -603.540Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.693.240 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-119.360.833 -67.136.214Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-75.115.979 -28.218.505İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-75.115.979 -28.218.505Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.373.493 -12.436.632İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.373.493 -12.436.632Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler20.007.946 -497.891Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)20.007.946 -497.891Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-39.924.809 -29.999.217Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.954.498 4.016.031İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-8.954.498 4.016.031Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-46.997.516 -21.374.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -6.587.039 -9.689.601Vergi İadeleri (Ödemeleri)3.285.588 3.707.276YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.471.334 103.351Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10 0 603.540Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -3.805.024 -719.836Alınan Faiz18 333.690 219.647FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.748.998 36.249.678Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri113.000.000 86.000.000Kredilerden Nakit Girişleri4 113.000.000 86.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-80.345.048 -47.257.842Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -80.345.048 -47.257.842Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.824.318 -1.185.627Ödenen Faiz-8.081.636 -1.306.853YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.021.303 8.995.924Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.204.247 1.024.285NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.817.056 10.020.209DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 94.541.789 29.735.846DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ64.724.733 39.756.055Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 64.724.733 94.541.789Ticari Alacaklar389.931.404 316.405.596İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 389.931.404 316.405.596Diğer Alacaklar3.835.201 139.584İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.835.201 139.584Türev Araçlar362.271 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar23 362.271 0Stoklar7 255.235.801 216.502.935Peşin Ödenmiş Giderler8 43.660.565 31.141.438Diğer Dönen Varlıklar4.519.663 8.091.852İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 4.519.663 8.091.852ARA TOPLAM762.269.638 666.823.194TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR762.269.638 666.823.194DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.837.838 3.803.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.837.838 3.803.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller144.817 150.400Maddi Duran Varlıklar9 40.114.349 40.197.782Kullanım Hakkı Varlıkları11 6.686.230 8.007.282Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 10.767.650 9.220.626Peşin Ödenmiş Giderler698.372 307.898İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 698.372 307.898Ertelenmiş Vergi Varlığı19 21.327.658 15.440.715TOPLAM DURAN VARLIKLAR82.576.914 77.127.703TOPLAM VARLIKLAR844.846.552 743.950.897KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar280.194.602 237.283.547İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar280.194.602 237.283.547Banka Kredileri4 275.684.240 232.669.635Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 4.510.362 4.613.912Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20.004.983 15.013.776İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20.004.983 15.013.776Banka Kredileri4 20.004.983 15.013.776Ticari Borçlar216.405.482 227.053.220İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 216.405.482 227.053.220Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.475.379 701.789Diğer Borçlar0 60.790İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 60.790Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler53.529.066 33.521.120Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri6 53.529.066 33.521.120Türev Araçlar0 261.848Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar23 0 261.848Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)944.474 5.988.954İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 944.474 5.988.954Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 21.909.841 469.163Kısa Vadeli Karşılıklar11.743.279 13.861.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.733.961 8.854.114Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 6.009.318 5.007.015Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.135.974 3.177.138İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 7.135.974 3.177.138ARA TOPLAM613.343.080 537.392.474TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER613.343.080 537.392.474UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12.699.058 23.927.715İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.699.058 23.927.715Banka Kredileri4 10.022.859 20.018.074Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.676.199 3.909.641Uzun Vadeli Karşılıklar8.445.121 6.996.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.946.880 3.565.508Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 4.498.241 3.430.956TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.144.179 30.924.179TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER634.487.259 568.316.653ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar210.359.293 175.634.244Ödenmiş Sermaye14 32.210.000 32.210.000Sermaye Düzeltme Farkları14 148.360 148.360Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 18.635.298 18.635.298Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.705.557 -2.369.487Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.705.557 -2.369.487Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -2.705.557 -2.369.487Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.501.858 7.297.611Yabancı Para Çevrim Farkları14 8.501.858 7.297.611Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.797.501 8.797.501Yasal Yedekler14 8.797.501 8.797.501Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 110.914.961 60.784.842Net Dönem Karı veya Zararı33.856.872 50.130.119TOPLAM ÖZKAYNAKLAR210.359.293 175.634.244TOPLAM KAYNAKLAR844.846.552 743.950.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 307.844.639 202.465.743Satışların Maliyeti15 -194.602.619 -136.714.629TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)113.242.020 65.751.114BRÜT KAR (ZARAR)113.242.020 65.751.114Genel Yönetim Giderleri16 -16.700.535 -10.118.399Pazarlama Giderleri16 -43.368.175 -26.588.500Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 6.090.575 11.994.815Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -1.068.784 -627.489ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)58.195.101 40.411.541FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)58.195.101 40.411.541Finansman Gelirleri18 4.854.786 219.647Finansman Giderleri18 -16.301.548 -4.621.399SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)46.748.339 36.009.789Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.891.467 -10.152.662Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -18.694.393 -10.798.599Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 5.802.926 645.937SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.856.872 25.857.127DÖNEM KARI (ZARARI)33.856.872 25.857.127Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları33.856.872 25.857.127Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-336.070 -212.774Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -420.087 -265.968Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler84.017 53.194Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 84.017 53.194Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.204.247 1.024.285Yabancı Para Çevrim Farkları1.204.247 1.024.285Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.204.247 1.024.285DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)868.177 811.511TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.725.049 26.668.638Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları34.725.049 26.668.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026680BIST