***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2022 18:53
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 18.635.298 -1.955.961 1.386.894 6.401.154 38.483.735 36.467.200 131.776.680 131.776.680
Transferler
2.396.347 34.070.853 -36.467.200 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-313.228 1.373.809 39.556.413 40.616.994 40.616.994
Dönem Karı (Zararı)
39.556.413 39.556.413 39.556.413
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-313.228 1.373.809 1.060.581 1.060.581
Kar Payları
-11.769.746 -11.769.746 -11.769.746
Dönem Sonu Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 -2.269.189 0 0 0 0 0 0 0 0 2.760.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.797.501 0 0 0 60.784.842 39.556.413 0 160.623.928 160.623.928
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 -2.369.487 0 0 0 0 0 0 0 0 7.297.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.797.501 0 0 0 60.784.842 50.130.119 0 175.634.244 175.634.244
Transferler
1.338.950 48.791.169 -50.130.119 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.120.308 3.214.617 42.824.255 44.918.564 44.918.564
Dönem Karı (Zararı)
42.824.255 42.824.255 42.824.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.120.308 3.214.617 2.094.309 2.094.309
Kar Payları
14 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 -3.489.795 0 0 0 0 0 0 0 0 10.512.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.136.451 0 0 0 94.576.011 42.824.255 0 205.552.808 205.552.808
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.330.034 -36.104.763
Dönem Karı (Zararı)
42.824.255 39.556.413
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
74.690.356 38.808.889
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 7.239.581 4.393.362
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.037.590 1.359.880
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.090.745 1.176.299
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 946.845 183.581
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.867.759 14.342.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.495.811 1.256.675
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.371.948 13.085.543
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.442.524 11.464.037
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30.442.524 11.464.037
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-500.869 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-500.869 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 17.726.521 11.911.680
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
202.242 -614.778
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
202.242 -614.778
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.675.008 -4.047.510
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.001.558 -94.039.751
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.486.782 -41.210.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-160.486.782 -41.210.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.875.312 -25.599.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.875.312 -25.599.767
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
38.882.452 1.197.957
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
38.882.452 1.197.957
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.293.938 -52.642.671
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.021.398 24.215.315
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
76.021.398 24.215.315
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.513.053 -15.674.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -6.767.585 -9.689.600
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.075.502 -10.740.714
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.326.406 -14.906.910
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 0 1.503.492
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -12.976.945 -5.035.189
Alınan Temettüler
14 -15.000.000 -11.769.746
Alınan Faiz
650.539 394.533
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.696.663 54.917.258
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
232.069.431 173.774.929
Kredilerden Nakit Girişleri
4 232.069.431 173.774.929
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-192.161.277 -109.467.579
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -192.161.277 -109.467.579
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -3.024.471 -1.407.944
Ödenen Faiz
-25.187.020 -7.982.148
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.959.777 3.905.585
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.214.617 1.373.809
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.745.160 5.279.394
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 94.541.789 29.735.846
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
77.796.629 35.015.240
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 77.796.629 94.541.789
Ticari Alacaklar
467.670.350 316.405.596
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 467.670.350 316.405.596
Diğer Alacaklar
585.512 139.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 585.512 139.584
Stoklar
7 265.850.028 216.502.935
Peşin Ödenmiş Giderler
8 36.945.181 31.141.438
Diğer Dönen Varlıklar
2.748.308 8.091.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 2.748.308 8.091.852
ARA TOPLAM
851.596.008 666.823.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
851.596.008 666.823.194
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
2.650.000 3.803.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.650.000 3.803.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
142.160 150.400
Maddi Duran Varlıklar
9 46.502.146 40.197.782
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 6.659.331 8.007.282
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 11.154.143 9.220.626
Peşin Ödenmiş Giderler
1.845.859 307.898
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.845.859 307.898
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 27.776.700 15.440.715
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
96.730.339 77.127.703
TOPLAM VARLIKLAR
948.326.347 743.950.897
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
293.292.239 237.283.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
293.292.239 237.283.547
Banka Kredileri
4 288.207.872 232.669.635
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.084.367 4.613.912
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.009.391 15.013.776
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.009.391 15.013.776
Banka Kredileri
4 20.009.391 15.013.776
Ticari Borçlar
300.465.343 227.053.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 300.465.343 227.053.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.078.314 701.789
Diğer Borçlar
0 60.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 60.790
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
72.403.572 33.521.120
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
6 72.403.572 33.521.120
Türev Araçlar
500.869 261.848
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 500.869 261.848
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.233.835 5.988.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.233.835 5.988.954
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 11.817.066 469.163
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.047.447 13.861.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.591.360 8.854.114
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 8.456.087 5.007.015
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.535.801 3.177.138
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 7.535.801 3.177.138
ARA TOPLAM
724.383.877 537.392.474
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
724.383.877 537.392.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.503.693 23.927.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.503.693 23.927.715
Banka Kredileri
4 5.002.348 20.018.074
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.501.345 3.909.641
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.885.969 6.996.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.127.439 3.565.508
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.758.530 3.430.956
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.389.662 30.924.179
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
742.773.539 568.316.653
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
205.552.808 175.634.244
Ödenmiş Sermaye
14 32.210.000 32.210.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 148.360 148.360
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 18.635.298 18.635.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.489.795 -2.369.487
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.489.795 -2.369.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -3.489.795 -2.369.487
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.512.228 7.297.611
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 10.512.228 7.297.611
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.136.451 8.797.501
Yasal Yedekler
14 10.136.451 8.797.501
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 94.576.011 60.784.842
Net Dönem Karı veya Zararı
42.824.255 50.130.119
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
205.552.808 175.634.244
TOPLAM KAYNAKLAR
948.326.347 743.950.897
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 677.065.823 411.392.583 369.221.184 208.926.840
Satışların Maliyeti
15 -441.518.396 -274.786.242 -246.915.777 -138.071.613
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
235.547.427 136.606.341 122.305.407 70.855.227
BRÜT KAR (ZARAR)
235.547.427 136.606.341 122.305.407 70.855.227
Genel Yönetim Giderleri
16 -35.175.500 -20.727.178 -18.474.965 -10.608.779
Pazarlama Giderleri
16 -110.286.831 -63.331.064 -66.918.656 -36.742.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.626.573 9.676.867 4.535.998 -2.317.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.638.148 -1.452.854 -8.569.364 -825.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.073.521 60.772.112 32.878.420 20.360.571
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
91.073.521 60.772.112 32.878.420 20.360.571
Finansman Gelirleri
9.433.975 4.315.213 4.579.189 4.095.566
Finansman Giderleri
-39.956.720 -13.619.232 -23.655.172 -8.997.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.550.776 51.468.093 13.802.437 15.458.304
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.726.521 -11.911.680 -4.835.054 -1.759.018
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -29.782.429 -15.637.808 -11.088.036 -4.839.209
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 12.055.908 3.726.128 6.252.982 3.080.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.824.255 39.556.413 8.967.383 13.699.286
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.824.255 39.556.413 8.967.383 13.699.286
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
42.824.255 39.556.413 8.967.383 13.699.286
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.120.308 -313.228 -784.238 -100.454
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.400.385 -391.535 -980.298 -125.567
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
280.077 78.307 196.060 25.113
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 280.077 78.307 196.060 25.113
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.214.617 1.373.809 2.010.370 349.524
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.214.617 1.373.809 2.010.370 349.524
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
3.214.617 1.373.809 2.010.370 349.524
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.094.309 1.060.581 1.226.132 249.070
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.918.564 40.616.994 10.193.515 13.948.356
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.918.564 40.616.994 10.193.515 13.948.356
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054351
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