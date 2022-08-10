***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 32.210.000 148.360 18.635.298 -1.955.961 1.386.894 6.401.154 38.483.735 36.467.200 131.776.680 131.776.680Transferler2.396.347 34.070.853 -36.467.200 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-313.228 1.373.809 39.556.413 40.616.994 40.616.994Dönem Karı (Zararı)39.556.413 39.556.413 39.556.413Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-313.228 1.373.809 1.060.581 1.060.581Kar Payları-11.769.746 -11.769.746 -11.769.746Dönem Sonu Bakiyeler14 32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 -2.269.189 0 0 0 0 0 0 0 0 2.760.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.797.501 0 0 0 60.784.842 39.556.413 0 160.623.928 160.623.928Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 -2.369.487 0 0 0 0 0 0 0 0 7.297.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.797.501 0 0 0 60.784.842 50.130.119 0 175.634.244 175.634.244Transferler1.338.950 48.791.169 -50.130.119 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.120.308 3.214.617 42.824.255 44.918.564 44.918.564Dönem Karı (Zararı)42.824.255 42.824.255 42.824.255Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.120.308 3.214.617 2.094.309 2.094.309Kar Payları14 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000Dönem Sonu Bakiyeler14 32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 -3.489.795 0 0 0 0 0 0 0 0 10.512.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.136.451 0 0 0 94.576.011 42.824.255 0 205.552.808 205.552.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.330.034 -36.104.763Dönem Karı (Zararı)42.824.255 39.556.413Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler74.690.356 38.808.889Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 7.239.581 4.393.362Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.037.590 1.359.880Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.090.745 1.176.299Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 946.845 183.581Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.867.759 14.342.218Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.495.811 1.256.675Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9.371.948 13.085.543Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler30.442.524 11.464.037Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30.442.524 11.464.037Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-500.869 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-500.869 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 17.726.521 11.911.680Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler202.242 -614.778Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler202.242 -614.778Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5.675.008 -4.047.510İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-93.001.558 -94.039.751Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-160.486.782 -41.210.585İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-160.486.782 -41.210.585Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.875.312 -25.599.767İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.875.312 -25.599.767Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler38.882.452 1.197.957Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)38.882.452 1.197.957Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-50.293.938 -52.642.671Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler76.021.398 24.215.315İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)76.021.398 24.215.315Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları24.513.053 -15.674.449Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -6.767.585 -9.689.600Vergi İadeleri (Ödemeleri)-22.075.502 -10.740.714YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.326.406 -14.906.910Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10 0 1.503.492Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -12.976.945 -5.035.189Alınan Temettüler14 -15.000.000 -11.769.746Alınan Faiz650.539 394.533FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.696.663 54.917.258Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri232.069.431 173.774.929Kredilerden Nakit Girişleri4 232.069.431 173.774.929Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-192.161.277 -109.467.579Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -192.161.277 -109.467.579Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -3.024.471 -1.407.944Ödenen Faiz-25.187.020 -7.982.148YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.959.777 3.905.585Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.214.617 1.373.809NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.745.160 5.279.394DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 94.541.789 29.735.846DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ77.796.629 35.015.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 77.796.629 94.541.789Ticari Alacaklar467.670.350 316.405.596İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 467.670.350 316.405.596Diğer Alacaklar585.512 139.584İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 585.512 139.584Stoklar7 265.850.028 216.502.935Peşin Ödenmiş Giderler8 36.945.181 31.141.438Diğer Dönen Varlıklar2.748.308 8.091.852İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 2.748.308 8.091.852ARA TOPLAM851.596.008 666.823.194TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR851.596.008 666.823.194DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.650.000 3.803.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.650.000 3.803.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller142.160 150.400Maddi Duran Varlıklar9 46.502.146 40.197.782Kullanım Hakkı Varlıkları11 6.659.331 8.007.282Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 11.154.143 9.220.626Peşin Ödenmiş Giderler1.845.859 307.898İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.845.859 307.898Ertelenmiş Vergi Varlığı17 27.776.700 15.440.715TOPLAM DURAN VARLIKLAR96.730.339 77.127.703TOPLAM VARLIKLAR948.326.347 743.950.897KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar293.292.239 237.283.547İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar293.292.239 237.283.547Banka Kredileri4 288.207.872 232.669.635Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 5.084.367 4.613.912Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20.009.391 15.013.776İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20.009.391 15.013.776Banka Kredileri4 20.009.391 15.013.776Ticari Borçlar300.465.343 227.053.220İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 300.465.343 227.053.220Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.078.314 701.789Diğer Borçlar0 60.790İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 60.790Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler72.403.572 33.521.120Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri6 72.403.572 33.521.120Türev Araçlar500.869 261.848Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar21 500.869 261.848Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.233.835 5.988.954İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.233.835 5.988.954Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 11.817.066 469.163Kısa Vadeli Karşılıklar16.047.447 13.861.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 7.591.360 8.854.114Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 8.456.087 5.007.015Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.535.801 3.177.138İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 7.535.801 3.177.138ARA TOPLAM724.383.877 537.392.474TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER724.383.877 537.392.474UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.503.693 23.927.715İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.503.693 23.927.715Banka Kredileri4 5.002.348 20.018.074Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.501.345 3.909.641Uzun Vadeli Karşılıklar10.885.969 6.996.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 5.127.439 3.565.508Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 5.758.530 3.430.956TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.389.662 30.924.179TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER742.773.539 568.316.653ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar205.552.808 175.634.244Ödenmiş Sermaye14 32.210.000 32.210.000Sermaye Düzeltme Farkları14 148.360 148.360Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 18.635.298 18.635.298Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.489.795 -2.369.487Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.489.795 -2.369.487Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -3.489.795 -2.369.487Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.512.228 7.297.611Yabancı Para Çevrim Farkları14 10.512.228 7.297.611Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.136.451 8.797.501Yasal Yedekler14 10.136.451 8.797.501Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 94.576.011 60.784.842Net Dönem Karı veya Zararı42.824.255 50.130.119TOPLAM ÖZKAYNAKLAR205.552.808 175.634.244TOPLAM KAYNAKLAR948.326.347 743.950.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 677.065.823 411.392.583 369.221.184 208.926.840Satışların Maliyeti15 -441.518.396 -274.786.242 -246.915.777 -138.071.613TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)235.547.427 136.606.341 122.305.407 70.855.227BRÜT KAR (ZARAR)235.547.427 136.606.341 122.305.407 70.855.227Genel Yönetim Giderleri16 -35.175.500 -20.727.178 -18.474.965 -10.608.779Pazarlama Giderleri16 -110.286.831 -63.331.064 -66.918.656 -36.742.564Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10.626.573 9.676.867 4.535.998 -2.317.948Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-9.638.148 -1.452.854 -8.569.364 -825.365ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)91.073.521 60.772.112 32.878.420 20.360.571FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)91.073.521 60.772.112 32.878.420 20.360.571Finansman Gelirleri9.433.975 4.315.213 4.579.189 4.095.566Finansman Giderleri-39.956.720 -13.619.232 -23.655.172 -8.997.833SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)60.550.776 51.468.093 13.802.437 15.458.304Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.726.521 -11.911.680 -4.835.054 -1.759.018Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -29.782.429 -15.637.808 -11.088.036 -4.839.209Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 12.055.908 3.726.128 6.252.982 3.080.191SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.824.255 39.556.413 8.967.383 13.699.286DÖNEM KARI (ZARARI)42.824.255 39.556.413 8.967.383 13.699.286Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları42.824.255 39.556.413 8.967.383 13.699.286Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.120.308 -313.228 -784.238 -100.454Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -1.400.385 -391.535 -980.298 -125.567Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler280.077 78.307 196.060 25.113Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 280.077 78.307 196.060 25.113Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.214.617 1.373.809 2.010.370 349.524Yabancı Para Çevrim Farkları3.214.617 1.373.809 2.010.370 349.524Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)3.214.617 1.373.809 2.010.370 349.524DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.094.309 1.060.581 1.226.132 249.070TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.918.564 40.616.994 10.193.515 13.948.356Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları44.918.564 40.616.994 10.193.515 13.948.356http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054351BIST