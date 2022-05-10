***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
10.05.2022 17:26
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028456
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,46
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
18:0515,2364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1514
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
18:0516,0765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1354
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
18:05904,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,01
|Açılış
|: 904,28
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|1,67
|51.464.445
|% 6,37
|
|ARSAN
|4,80
|28.484.541
|% 5,49
|
|ALCTL
|29,02
|42.508.202
|% 5,14
|
|ANHYT
|13,06
|12.359.388
|% 3,49
|
|ALARK
|28,98
|498.380.600
|% 2,91
|
|ATEKS
|44,00
|21.705.548
|% -5,21
|
|ALKIM
|23,80
|70.709.746
|% -3,72
|
|ASUZU
|90,30
|16.265.830
|% -1,90
|
|ATSYH
|25,56
|1.302.800
|% -1,69
|
|ARENA
|14,18
|6.937.937
|% -1,60
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 1,85
|
|AKBNK
|8,66
|1.441.987.837
|% 0,00
|
|ALARK
|28,98
|498.380.600
|% 2,91
|
|ARCLK
|70,25
|235.346.322
|% 1,22
|
|AKSA
|49,10
|132.417.452
|% 1,61
|
|AKBNK
|8,66
|1.441.987.837
|% 0,00
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 1,85
|
|AKENR
|1,67
|51.464.445
|% 6,37
|
|ALARK
|28,98
|498.380.600
|% 2,91
|
|AGYO
|2,79
|22.436.480
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2359
|15,2497
|% 1,09
|
|Euro
|16,0700
|16,0849
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,7169
|18,8107
|% 0,93
|
|Frank
|15,2544
|15,3463
|% 0,90
|
|Riyal
|4,0498
|4,0701
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-8,54
|
|Altın Gr.
|906
|906
|6,43
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,61
|0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,97
|
Seans Raporu
18:05
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