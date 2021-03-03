***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMARMARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2020/4. DÖNEM GEÇİCİ VERGİMali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2021AçıklamalarArzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.ş'nin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 01.01.2020-31.12.2020 Geçici Vergi Beyannamesi'nde verilen konsolide olmayan mali tablosu, SPK mevzuatına göre raporlanan değerleriyansıtmamaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914935BIST