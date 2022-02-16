***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2022 16:09
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2022
Açıklamalar
Şieketimizin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 01.01.2021 - 31.12.2021 Geçici Vergi Beyannamesi'nde verilen konsolide olmayan mali tablosu ekte sunulmakta olup, SPK mevzuatına göre raporlanan değerleri yansıtmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002088
BIST
10:562.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,70
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.054
En Düşük
2.048
10:5613,6134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0165
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6248
En Düşük
13,5639
10:5615,5227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0416
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5248
En Düşük
15,4100
10:56821,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,61
|Açılış
|: 821,11
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
821,71
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler10:56
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|ARMDA
|69,75
|5.282.473
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|4.748.563
|% 9,93
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|ACSEL
|28,60
|21.148.914
|% 8,99
|
|PKENT
|640,80
|704.239
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|ETILR
|7,11
|142.015
|% -7,90
|
|PRKAB
|43,30
|14.997.953
|% -5,87
|
|THYAO
|30,06
|847.816.278
|% 1,55
|
|TUPRS
|193,20
|408.868.636
|% -1,23
|
|TAVHL
|40,62
|241.513.230
|% 3,68
|
|YKBNK
|4,07
|204.952.145
|% 1,50
|
|FROTO
|270,50
|199.229.721
|% 2,19
|
|YKBNK
|4,07
|204.952.145
|% 1,50
|
|THYAO
|30,06
|847.816.278
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,37
|66.788.669
|% 0,42
|
|ISGYO
|5,45
|128.614.427
|% 1,30
|
|CEMAS
|1,18
|24.695.666
|% 1,72
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6071
|13,6134
|% 0,12
|
|Euro
|15,5085
|15,5227
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,4557
|18,5482
|% 0,16
|
|Frank
|14,7098
|14,7984
|% 0,10
|
|Riyal
|3,6176
|3,6357
|% 0,15
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,71
|
|Altın Gr.
|821
|821
|2,75
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|-1,12
|