***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteMarmara Kurumlar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 4. Dönem Geçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2022AçıklamalarŞieketimizin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 01.01.2021 - 31.12.2021 Geçici Vergi Beyannamesi'nde verilen konsolide olmayan mali tablosu ekte sunulmakta olup, SPK mevzuatına göre raporlanan değerleri yansıtmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002088BIST