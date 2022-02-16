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***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

16.02.2022 16:09
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2022
Açıklamalar

Şieketimizin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 01.01.2021 - 31.12.2021 Geçici Vergi Beyannamesi'nde verilen konsolide olmayan mali tablosu ekte sunulmakta olup, SPK mevzuatına göre raporlanan değerleri yansıtmamaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002088


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