***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
02.12.2021 17:11
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 tarih ve 61/1701 sayılı kararı ile onaylanan "İhraç Belgesi ve Eki" ile başvuru dokümanları arasında yer alan "Başvuru Formu" ekte kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980700
BIST
17:241.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 14,97
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
17:2413,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1547
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
17:2415,2986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2346
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
17:24768,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 6,99
|Açılış
|: 768,33
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler17:22
|MIATK
|37,18
|3.366.054
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|203.946.982
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.242.840
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.822.746
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|464.904
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|DITAS
|28,38
|15.396.206
|% -9,39
|
|NUGYO
|8,56
|88.226.825
|% -8,94
|
|KRDMD
|9,38
|2.075.025.850
|% 4,69
|
|THYAO
|18,16
|1.938.822.147
|% -1,36
|
|GARAN
|11,65
|1.716.595.851
|% 0,09
|
|EREGL
|23,46
|1.214.763.623
|% 2,27
|
|YKBNK
|3,38
|1.202.735.475
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,34
|889.616.825
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,38
|1.202.735.475
|% 2,42
|
|SKBNK
|1,18
|289.185.752
|% 1,72
|
|KRDMD
|9,38
|2.075.025.850
|% 4,69
|
|ADESE
|0,76
|137.196.374
|% 2,70
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4598
|13,4742
|% 1,26
|
|Euro
|15,2790
|15,3245
|% 1,73
|
|Sterlin
|17,8440
|17,9335
|% 1,36
|
|Frank
|14,5880
|14,6758
|% 1,31
|
|Riyal
|3,5731
|3,5911
|% 1,03
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-11,29
|
|Altın Gr.
|768
|768
|6,99
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,71
|0,19
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|-1,68
|
Seans Raporu
17:22
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-
17:38KAREL
Yüzde 4.08 oranında artışla 11.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 233 adet işlem
-
17:37EUHOL
Yüzde 4.12 oranında artışla 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 625, 750 adet işlem
-
17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, PGSUS, THYAO
-
17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, YKBNK, EKGYO
-
17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 15 artarak (% 0.74 ) 1, 657