***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.11.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 tarih ve 73/1574 sayılı kararı ile onaylanan "İhraç Belgesi ve Eki" ile başvuru dokümanları arasında yer alan "Başvuru Formu" ekte kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219876BIST