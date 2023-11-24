***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
24.11.2023 15:47
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 tarih ve 73/1574 sayılı kararı ile onaylanan "İhraç Belgesi ve Eki" ile başvuru dokümanları arasında yer alan "Başvuru Formu" ekte kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219876
BIST
'
15:447.958
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
|| 59,86
|Açılış
|: 7.899
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.851
En Yüksek
7.961
15:4428,8820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0563
|Açılış
|: 28,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,9208
En Düşük
28,7603
15:4431,5520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0512
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8246
En Düşük
31,3788
15:441.852,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,36
|Açılış
|: 1.852,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.854,63
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler15:43
|ECZYT
|324,50
|559.428.066
|% 10,00
|
|TRILC
|13,43
|180.094.020
|% 9,99
|
|ANGEN
|15,41
|104.592.464
|% 9,99
|
|ATATP
|106,30
|410.099.072
|% 9,98
|
|RTALB
|13,90
|80.187.639
|% 9,97
|
|DAPGM
|56,00
|260.956.782
|% -9,97
|
|MAGEN
|56,75
|179.676.455
|% -6,20
|
|NATEN
|389,25
|1.078.893.454
|% -5,86
|
|BALAT
|28,50
|2.217.014
|% -5,63
|
|KENT
|713,50
|2.287.843
|% -5,50
|
|THYAO
|262,75
|5.641.874.341
|% 0,77
|
|TUPRS
|150,80
|2.427.944.226
|% 0,60
|
|ISCTR
|21,28
|2.127.096.077
|% 0,66
|
|YKBNK
|17,76
|1.986.063.264
|% 0,97
|
|GARAN
|51,65
|1.354.008.894
|% 2,79
|
|EKGYO
|7,39
|891.476.607
|% 1,79
|
|IHLAS
|1,30
|147.552.880
|% -2,26
|
|YKBNK
|17,76
|1.986.063.264
|% 0,97
|
|ISCTR
|21,28
|2.127.096.077
|% 0,66
|
|ZOREN
|4,96
|328.395.573
|% -0,20
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8791
|28,8821
|% 0,20
|
|Euro
|31,5411
|31,5562
|% 0,18
|
|Sterlin
|36,2074
|36,3890
|% 0,61
|
|Frank
|32,5862
|32,7825
|% 0,44
|
|Riyal
|7,6775
|7,7160
|% 0,30
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,67
|23,70
|% 0,66
|
|Platin
|912,37
|913,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.052,26
|1.054,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,78
|1.996,02
|% 0,66
|