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***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.09.2021 18:27



***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında Şirketimiz esas sözleşmesinin 16. Maddesi kapsamında Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetkiyle, 250.000.000,- TL (İkiyüzellimilyonTürkLirası) nominal değere kadar, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş olup, belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvurular yapılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965959


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