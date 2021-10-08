***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.10.2021 16:01
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK ve Borsa İstanbul Başvuruları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.10.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin planlanan tahvil ihracına yönelik olarak aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurmuş olduğu 30.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968739
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
18:058,9524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0774
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
18:0510,3670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0917
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3771
En Düşük
10,2298
18:05506,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,60
|Açılış
|: 505,99
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|55,00
|4.574.411
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|486.632
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|25.283.280
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.660.482
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.950.015
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|1.045.680
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.290.320
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.896.285
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,50
|266.464.561
|% -9,62
|
|GARAN
|9,30
|1.504.466.435
|% -0,96
|
|ASELS
|15,77
|1.120.622.215
|% 1,68
|
|SASA
|27,50
|937.192.089
|% 2,92
|
|THYAO
|14,09
|922.173.518
|% -0,21
|
|PETKM
|6,14
|853.092.928
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,78
|438.149.954
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|455.464.198
|% -0,84
|
|GARAN
|9,30
|1.504.466.435
|% -0,96
|
|PETKM
|6,14
|853.092.928
|% -1,44
|
|DOHOL
|2,57
|302.059.300
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9455
|8,9524
|% 0,87
|
|Euro
|10,3549
|10,3670
|% 0,89
|
|Sterlin
|12,1708
|12,2319
|% 1,09
|
|Frank
|9,6178
|9,6757
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3789
|2,3908
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,35
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,02
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|1,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM