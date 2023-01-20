***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç tavanı tutarı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 500.000.000,- TL olarak onaylanmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 30.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.01.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.01.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin, 30.11.2022 tarih ve 2022/029 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında 500.000.000 TL nominal değere kadar, vadesi 4 yılı aşmayacak şekilde, yurt içinde bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç limiti almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Ocak 2023 tarih ve 2023/3 sayılı bülteni ile onaylanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103503BIST