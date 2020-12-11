***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
11.12.2020 22:11
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892897
BIST
18:051.371
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|38,72
|4.860.251
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.509.911
|% 10,00
|
|UZERB
|42,24
|1.211.230
|% 10,00
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|SELGD
|4,51
|943.693
|% 10,00
|
|EPLAS
|22,66
|1.729.314
|% 10,00
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|PAMEL
|24,86
|1.757.740
|% -9,99
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|OLMIP
|9,30
|11.214.642
|% -8,91
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|ISATR
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|RHEAG
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|17.761.534
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|SAFKR
|12,32
|10.789.379
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|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
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|GARAN
|9,53
|2.975.872.992
|% 0,32
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|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|TUPRS
|101,50
|1.490.321.884
|% 3,94
|
|KRDMD
|5,33
|1.484.026.890
|% 3,50
|
|DOHOL
|3,06
|1.416.134.768
|% 0,33
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
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|TSKB
|1,82
|721.528.762
|% -0,55
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|YKBNK
|3,00
|1.106.147.830
|% 2,04
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8318
|7,8409
|% -0,63
|
|Euro
|9,4921
|9,5046
|% -0,91
|
|Sterlin
|10,3130
|10,3647
|% -1,44
|
|Frank
|8,7604
|8,8131
|% -1,16
|
|Riyal
|2,0801
|2,0905
|% -0,85
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.839
|1.840
|4,01
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|Altın Gr.
|463
|463
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.073
|3.150
|-2,27
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-1,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,06
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|B. Petrol
|49,92
|49,92
|-0,33
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