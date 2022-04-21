***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtımına ilişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 14.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAZEV00012 Peşin 0,4656938 46,56938 10 0,4191244 41,91244B Grubu, ARZUM, TREAZEV00020 Peşin 0,4656938 46,56938 10 0,4191244 41,91244Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 14.06.2022 14.06.2022 16.06.2022 15.06.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAZEV00012 0 0B Grubu, ARZUM, TREAZEV00020 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.03.2022 tarih ve 2022/08 sayılı toplantısı ileŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II 14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre oluşan 50.130.119,- TL konsolide net dönem kârının, Kâr Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizin 19. Maddesi'nde belirtilen esaslar çerçevesinde ve ekli kâr dağıtım tablosuna uygun olarak:i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 15.000.000,- TL'lik kısmının nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,ii. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 1.338.950,- TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,iii. Kalan kârın geçmiş yıl kârlarına eklenmesi,iv. Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının dağıtımının 14 Haziran 2022'den itibaren, tek seferde yapılması ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesihususlarını içeren kâr dağıtım önerisi Şirketimizin 21.04.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ARZUM KAR DAĞITIM TABLOSU 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 32.210.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 6.442.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Bulunmuyor* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 62.177.117 60.496.7214. Vergiler ( - ) 12.046.998 22.086.4745. Net Dönem Kârı 50.130.119 38.410.2476. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 50.130.119 38.410.247Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 949.98410. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 51.080.103 38.410.24711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 15.000.000* Nakit 15.000.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.338.95017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 33.791.169 38.410.24720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 6.885.000 13,48 0,419124 41,9124B Grubu 6.615.000 12,95 0,419124 41,9124TOPLAM 13.500.000 26,43 0,838249 83,8249Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Net