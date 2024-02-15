***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.02.2024 14:39
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşbu açıklama, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen 15.02.2024 tarih E-18454353-100.06-23922 sayılı "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk." konulu talep üzerine hazırlanmıştır.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249753
BIST
'
16:469.262
En Düşük
|Değişim
|: 2,09%
|| 189,73
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.282
16:4630,7474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0041
|Açılış
|: 30,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
16:4633,2145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,2007
|Açılış
|: 33,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
16:461.980,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,37
|Açılış
|: 1.980,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler16:44
|NIBAS
|24,00
|105.229.820
|% 9,99
|
|BNTAS
|14,09
|95.466.222
|% 9,99
|
|ERCB
|158,60
|312.535.863
|% 9,99
|
|TDGYO
|12,00
|122.648.894
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|79.651.822
|% 9,99
|
|RNPOL
|42,50
|130.768.072
|% -7,61
|
|PEKGY
|32,50
|184.269.640
|% -6,45
|
|MARBL
|24,02
|524.977.049
|% -6,39
|
|UFUK
|156,90
|10.724.414
|% -4,62
|
|AYDEM
|27,00
|151.529.657
|% -4,32
|
|THYAO
|287,25
|11.448.094.466
|% 1,68
|
|SASA
|44,16
|9.327.480.494
|% 9,96
|
|GUBRF
|220,00
|8.644.358.488
|% 6,90
|
|ISCTR
|28,10
|6.853.630.542
|% 1,01
|
|EREGL
|47,18
|5.339.259.886
|% 1,24
|
|EKGYO
|10,48
|2.847.927.454
|% 0,77
|
|ISCTR
|28,10
|6.853.630.542
|% 1,01
|
|SASA
|44,16
|9.327.480.494
|% 9,96
|
|QUAGR
|4,75
|1.009.048.407
|% 2,59
|
|ZOREN
|5,33
|1.039.710.318
|% 1,72
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7396
|30,7420
|% 0,00
|
|Euro
|33,2031
|33,2332
|% 0,66
|
|Sterlin
|38,5148
|38,7079
|% 0,03
|
|Frank
|34,7478
|34,9571
|% 0,51
|
|Riyal
|8,1719
|8,2129
|% -0,05
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,78
|22,80
|% 0,66
|
|Platin
|897,26
|898,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,66
|958,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,42
|81,42
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,75
|2.003,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 211, 82 artarak (% 2.20 ) 9, 848
-
16:59XU100
Endeks 9, 265 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 124, 700.00 milyon TL de
-
16:58SELVA
Yüzde 9.13 oranında artışla 15.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 609, 716 adet işlem
-
16:56EUKYO
Yüzde 9.95 oranında artışla 18.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 306 adet işlem
-
16:55CUSAN
Yüzde 6.34 oranında artışla 28.16 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 428, 763 adet işlem