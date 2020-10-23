***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arzına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") 12 Ekim 2020 tarihinde başvuru yapılmıştır. Taslak izahname şirketimizin www.arzum.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ykyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlanmıştır. Taslak izahnameye buradan ulaşabilirsiniz.Şirketimiz paylarının muhtemel halka arzına ilişkin izahname henüz Kurul tarafından onaylanmamıştır. Kurul'un onayı sonrası kesinleşen izahname ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883266BIST