***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2020 14:10
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arzına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") 12 Ekim 2020 tarihinde başvuru yapılmıştır. Taslak izahname şirketimizin www.arzum.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ykyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlanmıştır. Taslak izahnameye buradan ulaşabilirsiniz.
Şirketimiz paylarının muhtemel halka arzına ilişkin izahname henüz Kurul tarafından onaylanmamıştır. Kurul'un onayı sonrası kesinleşen izahname ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883266
BIST
17:591.190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,94
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
17:597,9685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
17:599,4366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0451
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
17:59485,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 485,92
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PINSU
|9,24
|210.598.466
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.659.930
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|225.216.103
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.524.624
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.418.996
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|KLGYO
|12,26
|66.884.025
|% -9,99
|
|AKYHO
|6,94
|78.547.707
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|TSKB
|1,85
|2.212.137.154
|% 6,94
|
|SISE
|6,80
|1.105.511.055
|% -0,58
|
|GARAN
|7,03
|1.092.060.723
|% -0,99
|
|KRDMD
|3,47
|728.576.919
|% -2,53
|
|EKGYO
|1,82
|612.410.026
|% -4,21
|
|TSKB
|1,85
|2.212.137.154
|% 6,94
|
|EKGYO
|1,82
|612.410.026
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,86
|440.482.278
|% -6,53
|
|KRDMD
|3,47
|728.576.919
|% -2,53
|
|YKBNK
|2,21
|391.476.226
|% -1,78
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9640
|7,9685
|% 0,39
|
|Euro
|9,4290
|9,4366
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,3549
|10,4068
|% -0,01
|
|Frank
|8,7493
|8,8020
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1170
|2,1276
|% 0,32
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-3,98
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-0,21
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
-
17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS