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***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.10.2020 14:10
GÜNCEL HABERLER



***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin halka arzına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") 12 Ekim 2020 tarihinde başvuru yapılmıştır. Taslak izahname şirketimizin www.arzum.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ykyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlanmıştır. Taslak izahnameye buradan ulaşabilirsiniz. 
Şirketimiz paylarının muhtemel halka arzına ilişkin izahname henüz Kurul tarafından onaylanmamıştır. Kurul'un onayı sonrası kesinleşen izahname ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ilan edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883266


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SANFM 12,10 13.659.930 % 10,00  
KONYA 832,40 225.216.103 % 9,99  
KARTN 1.238,20 37.902.540 % 9,99  
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Altın Gr. 485 485 -1,09  
Cumhuriyet 3.221 3.270 14,00  
Tam 3.208 3.287 23,47  
Yarım 1.550 1.590 11,35  
Çeyrek 778 795 5,68  
Gümüş.Ons 24,55 24,59 -0,14  
Gümüş Gr. 6,27 6,27 -0,04  
B. Petrol 42,25 42,25 -0,21  
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