***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2021 17:01
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn. Didem Oral, 01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları görevine atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911866
BIST
16:551.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -23,14
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
16:557,0643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0705
En Düşük
7,0039
16:558,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0532
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5917
En Düşük
8,5250
16:55410,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,46
|Açılış
|: 410,69
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,47
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler16:55
|SAYAS
|19,27
|54.530.975
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|61.704.643
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|52.007.553
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|KSTUR
|286,00
|2.813.875
|% 9,79
|
|GLBMD
|7,92
|18.588.522
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|88.111.730
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,56
|3.476.412.454
|% 8,59
|
|THYAO
|12,88
|2.022.462.280
|% 1,90
|
|SASA
|36,32
|1.786.055.514
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,40
|1.555.797.229
|% 3,89
|
|KOZAL
|134,00
|1.432.367.422
|% -3,25
|
|PETKM
|5,56
|3.476.412.454
|% 8,59
|
|EKGYO
|2,35
|926.751.409
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,99
|363.832.372
|% -9,17
|
|TSKB
|1,77
|540.321.238
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,43
|392.993.524
|% -3,38
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0615
|7,0643
|% 0,62
|
|Euro
|8,5820
|8,5860
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,9099
|9,9596
|% 0,73
|
|Frank
|7,8118
|7,8589
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8776
|1,8870
|% 0,64
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|1,68
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,72
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.773
|24,00
|
|Tam
|2.718
|2.787
|24,07
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,64
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,82
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,61
|64,61
|0,25
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:08GOLTS
Yüzde -7.81 oranında düşüşle 61.40 lira fiyatla işlem gören hissede 337, 089 adet işlem
-
17:07TSGYO
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 776, 898 adet işlem
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 23 kaybederek (% -1.36 ) 1, 322
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, KRGYO, SAYAS
-
17:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, DIRIT, SODSN, OZRDN, MEGAP, SONME, EPLAS, MEGAP, SRVGY, ARTI