***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 31.03.2021 tarih ve 2021/08 sayılı toplantısındaYapılan görüşmeler sonucunda, özgeçmişleri incelenen, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları tespit edilen ve bağımsızlık beyanlarını şirketimize sunmuş olan- Türk vatandaşı, Elif Ateş Özpak'ın ve- Türk vatandaşı, Ahmet Cüneyt Yavuz'unKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Şirketimizin 2020 yılı mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket ortaklarının onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922437BIST