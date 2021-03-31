***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2021 tarih ve 2021/09 sayılı toplantısında Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2021 Perşembe günü, saat 14:00'de aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Harbiye Mah. Taşkışla Caddesi No.1, 34367, İstanbul, adresinde bulunan Grand Hyatt İstanbul Otelinin Grand Balo Salonu'nda yapılması kararlaştırılmıştır.Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922462BIST