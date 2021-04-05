***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2021 14:39
ır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı'na sahip Neslihan Aydoğdu, doğrudan Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı ve tam zamanlı olarak görev yapmak üzere 05.04.2021 tarihi itibarıyla göreve başlamış olup, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin güncel iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Neslihan Aydoğdu
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü
neslihan.aydogdu@arzum.com
Telefon No : 0(212) 467 80 80
Fax No : 0(212) 467 80 00
E-Posta : yatirimci@arzum.com
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923313
BIST
16:331.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,85
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:338,1142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0383
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:339,5852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0023
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:33449,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,27
|Açılış
|: 449,85
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ERBOS
|75,90
|48.791.984
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|310.754.316
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.636.641
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.360.450
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.307.352
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.493.752
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,02
|1.356.907.614
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,31
|987.485.478
|% -9,67
|
|KOZAL
|126,20
|741.971.883
|% 0,88
|
|GARAN
|6,89
|618.979.719
|% 0,12
|
|SASA
|47,24
|523.453.598
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,02
|1.356.907.614
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,18
|144.506.021
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,31
|987.485.478
|% -9,67
|
|ODAS
|3,68
|345.677.393
|% 4,84
|
|GARAN
|6,89
|618.979.719
|% 0,12
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1108
|8,1170
|% -0,44
|
|Euro
|9,5671
|9,5802
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,2349
|11,2912
|% -0,05
|
|Frank
|8,6023
|8,6541
|% -0,15
|
|Riyal
|2,1575
|2,1683
|% -0,45
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,31
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-9,00
|
|Tam
|2.963
|3.038
|-9,11
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|-4,41
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|-1,45
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:41VERTU
Yüzde 7.37 oranında artışla 27.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 913, 315 adet işlem
-
16:39HLGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 578, 539 adet işlem
-
16:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 55 artarak (% 0.17 ) 1, 466
-
16:38
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, BJKAS, KOZAL
-
16:38XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 12, 698.00 milyon TL de