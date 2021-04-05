***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









ır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı'na sahip Neslihan Aydoğdu, doğrudan Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı ve tam zamanlı olarak görev yapmak üzere 05.04.2021 tarihi itibarıyla göreve başlamış olup, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin güncel iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.Neslihan AydoğduYatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürüneslihan.aydogdu@arzum.comTelefon No : 0(212) 467 80 80Fax No : 0(212) 467 80 00E-Posta : yatirimci@arzum.comKamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923313BIST