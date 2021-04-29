***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 29.04.2021 tarihli 2021/14 sayılı toplantısındaTTK 366. maddesi gereği Yönetim Kurulu'nun kendi arasında yaptığı görev taksiminde1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Talip Murat Kolbaşı'ının,2. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Yasemin Rezan Kolbaşı'nın atanmasına,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932450BIST