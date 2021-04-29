***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2021 17:40
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29.04.2021 tarihli 2021/14 sayılı toplantısında
TTK 366. maddesi gereği Yönetim Kurulu'nun kendi arasında yaptığı görev taksiminde
1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Talip Murat Kolbaşı'ının,
2. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Yasemin Rezan Kolbaşı'nın atanmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932450
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