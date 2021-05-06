***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2021 12:11
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.2.8. sayılı maddesi hükmü uyarınca, Şirketimizin "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi 1.000.000 USD teminat tutarı ile düzenlenmiş olup, kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934869
BIST
13:581.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
13:588,2836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0140
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
13:5810,0088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0038
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0410
En Düşük
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13:58484,80
En Yüksek
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|: 0,46%
|| 2,23
|Açılış
|: 484,81
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|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler13:58
|IHGZT
|1,43
|7.190.531
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|4.550.955
|% 9,99
|
|FLAP
|2,44
|23.262.567
|% 8,44
|
|INVEO
|118,20
|132.802.940
|% 8,34
|
|VAKFN
|15,54
|4.830.811
|% -9,97
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|ITTFH
|1,91
|63.578.475
|% -8,17
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|16,05
|66.148.691
|% -6,52
|
|PETKM
|6,52
|4.168.255.499
|% -5,51
|
|KOZAL
|129,20
|1.256.492.459
|% 5,47
|
|GARAN
|7,61
|950.732.114
|% 2,98
|
|KRDMD
|8,27
|744.846.152
|% -0,12
|
|TUPRS
|95,90
|659.901.012
|% 4,58
|
|PETKM
|6,52
|4.168.255.499
|% -5,51
|
|TSKB
|1,29
|339.359.750
|% 4,03
|
|YKBNK
|2,11
|389.662.027
|% 1,44
|
|GARAN
|7,61
|950.732.114
|% 2,98
|
|SKBNK
|1,18
|145.896.833
|% 2,61
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2800
|8,2836
|% 0,17
|
|Euro
|10,0030
|10,0088
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,4880
|11,5457
|% 0,31
|
|Frank
|9,0754
|9,1301
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2018
|2,2129
|% 0,17
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|4,78
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,27
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|68,03
|68,03
|-0,06
|