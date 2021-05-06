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***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.05.2021 12:11



***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.2.8. sayılı maddesi hükmü uyarınca, Şirketimizin "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi 1.000.000 USD teminat tutarı ile düzenlenmiş olup, kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934869


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Altın Gr. 485 485 2,27  
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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,34 27,37 0,04  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 0,02  
B. Petrol 68,03 68,03 -0,06  
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