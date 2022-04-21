***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 16:35
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21.04.2022 tarihli 2022/13 sayılı toplantısında
TTK 366. maddesi gereği Yönetim Kurulu'nun kendi arasında yaptığı görev taksiminde
1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Talip Murat Kolbaşı'nın,
2. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Yasemin Rezan Kolbaşı'nın
atanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022705
BIST
17:572.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 31,98
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
17:5714,7097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0384
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7200
En Düşük
14,6564
17:5715,9796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0477
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
17:57920,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,18
|Açılış
|: 920,19
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler17:57
|BMSCH
|8,03
|62.239.604
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.446.177
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.716.064
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.364.618
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|107.594.455
|% 9,99
|
|HUNER
|3,19
|173.524.362
|% -5,34
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|MEPET
|3,48
|7.441.148
|% -4,40
|
|MARKA
|3,21
|1.909.410
|% -4,18
|
|BRYAT
|401,30
|99.417.815
|% -4,09
|
|THYAO
|40,18
|4.768.918.131
|% 3,40
|
|GARAN
|14,50
|3.361.332.633
|% 2,18
|
|EKGYO
|3,13
|2.897.276.189
|% 7,56
|
|ASELS
|28,46
|2.474.579.527
|% 2,15
|
|KRDMD
|16,28
|2.261.269.001
|% 0,49
|
|EKGYO
|3,13
|2.897.276.189
|% 7,56
|
|TSKB
|2,08
|731.290.596
|% 4,00
|
|VAKBN
|4,74
|1.539.904.142
|% 7,73
|
|ODAS
|2,51
|813.994.376
|% -3,83
|
|HALKB
|6,22
|1.676.313.759
|% 4,36
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7001
|14,7097
|% 0,26
|
|Euro
|15,9671
|15,9796
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,1018
|19,1976
|% -0,07
|
|Frank
|15,3826
|15,4752
|% -0,15
|
|Riyal
|3,9081
|3,9277
|% 0,21
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-15,14
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,48
|
Seans Raporu
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17:59INVEO
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17:57
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17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında