***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2022 14:05
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısı ile Şirketin, Türkiye'de başarıyla yürütülen iş modelinin iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşınması amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde %100 bağlı ortaklığımız olacak şekilde kurulması planlanan Şirket için fizibilite çalışmalarına başlanmış olup, kurulacak Şirketin konumu, konumu itibarıyla bulunduğu eyaletin yerel ticari kuralları ve/veya vergisel açıdan avantaj ve dezavantajları değerlendirilmekte olup, çalışmaların hızlanması adına Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Amerika pazarındaki mevcut operasyonumuzun daha yukarı taşınması amacıyla kurmayı planladığımız Şirket için çalışmaların son bulması ve Şirketin fiilen kurulması aşamasında gerekli tüm açıklamalar kamuyla paylaşılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064235
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 38,98
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
16:1818,3146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,4230
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|Önceki Kapanış
|: 18,4800
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18,3293
En Düşük
18,2793
16:1818,2700
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,4350
En Düşük
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En Yüksek
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|: -0,29%
|| -2,84
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
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|HDFGS
|2,75
|77.854.526
|% 10,00
|
|BIOEN
|12,89
|222.526.657
|% 9,98
|
|HKTM
|37,40
|73.756.821
|% 9,87
|
|ZOREN
|3,60
|494.661.882
|% 9,76
|
|PINSU
|8,82
|88.762.693
|% 9,70
|
|TSKB
|3,97
|15.571.122
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.290.231
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|6.382.459.411
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.469.907
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|6.382.459.411
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,16
|3.881.805.265
|% 3,42
|
|GARAN
|19,70
|3.743.638.907
|% 0,46
|
|HALKB
|8,20
|3.718.211.932
|% -8,38
|
|THYAO
|70,60
|3.713.175.490
|% 2,69
|
|VAKBN
|8,43
|6.382.459.411
|% -9,94
|
|EKGYO
|3,88
|2.024.887.824
|% -1,52
|
|ISCTR
|8,16
|3.881.805.265
|% 3,42
|
|HALKB
|8,20
|3.718.211.932
|% -8,38
|
|YKBNK
|7,05
|2.797.204.657
|% 4,60
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3121
|18,3145
|% 0,11
|
|Euro
|18,2537
|18,2671
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,8326
|20,9371
|% 0,06
|
|Frank
|18,8648
|18,9784
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8531
|4,8775
|% 0,21
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-11,72
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|10,00
|
|Tam
|6.666
|6.760
|-29,00
|
|Yarım
|3.248
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.647
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|-0,15
|
|B. Petrol
|91,83
|91,83
|-0,17
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 1.60 ) 2, 875
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16:30
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16:30
BIOEN, KRPLS, PINSU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:30
IHLAS, SUMAS, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında