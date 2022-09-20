***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2022 14:45
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") eki olan kurumsal yönetim ilkelerinden ("İlkeler") 3.5. no'lu madde gereğince hazırlanan "Etik Politika"nın ve aynı Tebliğ İlkelerinden 3.1.2. no'lu madde gereğince hazırlanan "Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası"nın ekli şekilde onaylanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064243
BIST
15:583.239
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 39,91
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
15:5818,3140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
15:5818,2761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0545
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
15:58981,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,65
|Açılış
|: 981,49
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,70
BIST En Aktif Hisseler15:58
|HDFGS
|2,75
|77.708.644
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|71.974.263
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|202.073.046
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,60
|491.703.006
|% 9,76
|
|AYEN
|25,92
|165.865.031
|% 8,91
|
|TURSG
|6,57
|233.442.920
|% -10,00
|
|TSKB
|3,97
|15.419.841
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.127.688
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.447.839
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,45
|6.245.561.998
|% -9,72
|
|ISCTR
|8,19
|3.777.911.294
|% 3,80
|
|GARAN
|19,83
|3.645.109.771
|% 1,12
|
|THYAO
|70,85
|3.638.684.861
|% 3,05
|
|HALKB
|8,25
|3.568.232.695
|% -7,82
|
|VAKBN
|8,45
|6.245.561.998
|% -9,72
|
|EKGYO
|3,88
|1.970.983.060
|% -1,52
|
|ISCTR
|8,19
|3.777.911.294
|% 3,80
|
|HALKB
|8,25
|3.568.232.695
|% -7,82
|
|YKBNK
|7,12
|2.695.054.767
|% 5,64
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3093
|18,3140
|% 0,11
|
|Euro
|18,2636
|18,2761
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,8518
|20,9564
|% 0,15
|
|Frank
|18,8539
|18,9675
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8556
|4,8800
|% 0,27
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,67
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|-10,00
|
|Tam
|6.663
|6.750
|-39,00
|
|Yarım
|3.247
|3.288
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,23
|92,23
|0,23
|
Seans Raporu
15:58
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-
16:13TCELL
Yüzde 4.41 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 876, 832 adet işlem
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16:11ORCAY
Yüzde 6.31 oranında artışla 27.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 217, 481 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 56 artarak (% 2.20 ) 3, 516
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16:10XU100
Endeks 3, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 54, 731.00 milyon TL de
-
16:10YATAS
Yüzde 8.53 oranında artışla 18.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 059, 265 adet işlem