***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2022 21:07
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 20 Eylül 2022 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, Şirketin, Türkiye'de başarıyla yürütülen iş modelinin iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşınması amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde %100 bağlı ortaklığımız olacak şekilde kurulması planlanan Şirket için fizibilite çalışmalarına başlandığını, kurulacak Şirketin konumu, konumu itibarıyla bulunduğu eyaletin yerel ticari kuralları ve/veya vergisel açıdan avantaj ve dezavantajlarının değerlendirildiğini detaylı olarak paylaşmıştı. Amerika pazarındaki mevcut operasyonumuzun daha yukarı taşınması amacıyla kurmayı planladığımız Şirket için çalışmalar sonlanmış olup, Şirket Delaware eyaletinde fiilen kurulmuştur. Şirketin sermayesinin konulması için ilgili banka hesap açılış süreçleri devam etmekte olup, sermaye konulması işlemi tamamlandığında gerekli bilgilendirme kamuyla paylaşılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078396
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
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|Önceki Kapanış
|: 4.332
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4.412
En Düşük
4.297
18:0518,5841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
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|Açılış
|: 18,6150
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|Önceki Kapanış
|: 18,6200
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18,6126
En Düşük
18,4157
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|: 18,6000
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|Önceki Kapanış
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|: 2,88%
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|Açılış
|: 1.023,81
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|Önceki Kapanış
|: 995,15
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1.026,75
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5668
|18,5841
|% 0,58
|
|Euro
|18,7482
|18,7737
|% 1,29
|
|Sterlin
|21,4424
|21,5500
|% 1,06
|
|Frank
|18,7839
|18,8970
|% 0,88
|
|Riyal
|4,9252
|4,9499
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|40,60
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|29,17
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.833
|6.903
|155,00
|
|Yarım
|3.330
|3.375
|76,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,83
|0,47
|
|B. Petrol
|96,78
|96,78
|-1,14
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