***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısı ile Şirketin Türkiye'de yürütülen iş modelinin iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşınması amacıyla, Çin Halk Cumhuriyeti'nde, doğrudan veya dolaylı yoldan %100 bağlı ortaklığımız olacak şekilde kurulması planlanan Şirket için fizibilite çalışmalarına başlanmış olup, kurulacak Şirketin konumu, konumu itibarıyla yerel ticari kurallar ve/veya vergisel açıdan avantaj ve dezavantajları değerlendirilmekte olup, çalışmaların hızlanması adına Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimiz İcra Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir. Şirketin fiilen kurulması aşamasında gerekli tüm açıklamalar kamuyla paylaşılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083296BIST