***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2022 23:17
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısı ile Şirketin Türkiye'de yürütülen iş modelinin iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşınması amacıyla, Çin Halk Cumhuriyeti'nde, doğrudan veya dolaylı yoldan %100 bağlı ortaklığımız olacak şekilde kurulması planlanan Şirket için fizibilite çalışmalarına başlanmış olup, kurulacak Şirketin konumu, konumu itibarıyla yerel ticari kurallar ve/veya vergisel açıdan avantaj ve dezavantajları değerlendirilmekte olup, çalışmaların hızlanması adına Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimiz İcra Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir. Şirketin fiilen kurulması aşamasında gerekli tüm açıklamalar kamuyla paylaşılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083296
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,4239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1772
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,4334
En Düşük
19,1323
17:591.059,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 11,95
|Açılış
|: 1.059,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.060,18
En Düşük
1.045,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6214
|18,6308
|% -0,04
|
|Euro
|19,4044
|19,4239
|% 0,92
|
|Sterlin
|22,4365
|22,5491
|% 1,07
|
|Frank
|19,6693
|19,7878
|% 1,09
|
|Riyal
|4,9412
|4,9660
|% -0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|21,21
|
|Tam
|7.073
|7.150
|83,00
|
|Yarım
|3.430
|3.495
|40,00
|
|Çeyrek
|1.720
|1.747
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,29
|0,54
|
|B. Petrol
|86,96
|86,96
|2,71
|