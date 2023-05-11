Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.05.2023 14:21
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 11.05.2023 tarih ve 2023/15 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, ZKB Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, Şirketimizin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği'nin (Seri: III-61.1  ("Tebliğ"))  10. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, 1 (bir) yılı aşmayacak çeşitli vadelerde ve yönetim sözleşmesine dayalı olarak 250.000.000,00-TL (İkiyüzellimilyonTürkLirası)  ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150412


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:134.722
Değişim :  5,06% |  227,30
Açılış :  4.492  
Önceki Kapanış :  4.494  
En Yüksek
4.751 En Düşük
4.492
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 267,40 309.702.991 % 10,00  
HALKB 11,33 452.941.623 % 10,00  
OZRDN 13,97 4.436.690 % 10,00  
KRGYO 17,82 7.962.594 % 10,00  
YAPRK 38,18 4.381.608 % 9,97  
daha fazla
14:11 Alış Satış %  
Dolar 19,5499 19,5552 % 0,09  
Euro 21,4112 21,4159 % -0,13  
Sterlin 24,5654 24,6886 % -0,07  
Frank 21,7933 21,9246 % -0,32  
Riyal 5,1996 5,2257 % 0,14  
daha fazla
14:11 Alış Satış %  
Altın Ons 2.037 2.037 7,10  
Altın Gr. 1.276 1.276 1,52  
Cumhuriyet 9.351 9.492 18,00  
Tam 9.300 9.578 29,75  
Yarım 4.595 4.736 0,00  
Çeyrek 2.291 2.361 0,00  
Gümüş.Ons 25,03 25,06 -0,34  
Gümüş Gr. 15,64 15,66 -0,30  
B. Petrol 76,73 76,73 0,32  
Seans Raporu 14:11
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru