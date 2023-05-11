***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2023 14:21
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.05.2023 tarih ve 2023/15 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, ZKB Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, Şirketimizin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği'nin (Seri: III-61.1 ("Tebliğ")) 10. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, 1 (bir) yılı aşmayacak çeşitli vadelerde ve yönetim sözleşmesine dayalı olarak 250.000.000,00-TL (İkiyüzellimilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150412
BIST
14:134.722
En Yüksek
|Değişim
|: 5,06%
|| 227,30
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.751
En Düşük
4.492
14:1319,5590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0205
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
14:1321,4118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0325
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,3408
14:131.277,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.277,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.271,10
BIST En Aktif Hisseler14:11
|ALFAS
|267,40
|309.702.991
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|452.941.623
|% 10,00
|
|OZRDN
|13,97
|4.436.690
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|7.962.594
|% 10,00
|
|YAPRK
|38,18
|4.381.608
|% 9,97
|
|GENTS
|5,13
|36.058.723
|% -10,00
|
|DURDO
|33,30
|4.875.853
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|3.820.378
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|16.737.064
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,28
|828.371.179
|% -9,94
|
|ISCTR
|13,61
|3.906.036.567
|% 6,16
|
|KCHOL
|94,35
|2.731.369.683
|% 7,40
|
|THYAO
|130,10
|2.249.832.950
|% 2,60
|
|YKBNK
|11,17
|2.241.116.274
|% 6,48
|
|SISE
|37,96
|1.755.951.875
|% 3,32
|
|ISCTR
|13,61
|3.906.036.567
|% 6,16
|
|YKBNK
|11,17
|2.241.116.274
|% 6,48
|
|SKBNK
|2,34
|257.273.891
|% 4,46
|
|AKBNK
|17,72
|1.668.860.714
|% 5,41
|
|EKGYO
|5,58
|525.739.719
|% 2,39
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5499
|19,5552
|% 0,09
|
|Euro
|21,4112
|21,4159
|% -0,13
|
|Sterlin
|24,5654
|24,6886
|% -0,07
|
|Frank
|21,7933
|21,9246
|% -0,32
|
|Riyal
|5,1996
|5,2257
|% 0,14
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|7,10
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.276
|1,52
|
|Cumhuriyet
|9.351
|9.492
|18,00
|
|Tam
|9.300
|9.578
|29,75
|
|Yarım
|4.595
|4.736
|0,00
|
|Çeyrek
|2.291
|2.361
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|-0,30
|
|B. Petrol
|76,73
|76,73
|0,32
|
Seans Raporu
14:11
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-
14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 81 artarak (% 3.36 ) 4, 181
-
14:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, OZRDN, AVHOL, HALKB, YAPRK, ALFAS, KRGYO, MEGAP, KLSYN
-
14:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DURDO, CUSAN, GENTS, BIGCH, ARSAN
-
14:26
VAKBN, KLSYN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:26
AKSUE, CANTE, ZEDUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında