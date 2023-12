***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









T.C. Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme kapsamında "Defterdar Mahallesi Otakçılar Caddesi No : 78 İç Kapı No : 1 Eyüpsultan/İstanbul" olan şirket adresimizin numarataj çalışması sonucuna istinaden yapılan değişiklik ile "Defterdar Mahallesi Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No : 78 İç Kapı No : 34 Eyüpsultan/İstanbul" olarak güncellenmesi kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 Aralık 2023 tarih, 10988 sayısı ile ilan edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.