***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 17:07
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.01.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınarak aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kararı doğrultusunda Şirketimiz İcra Kurulu Başkanlığı görevinin, 01.01.2024 – 31.12.2024 dönem aralığı için Şirketimizin halihazırda Teknoloji, Ürün ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdürü olarak görev alan Sn. Arif Emre Ünal tarafından mevcut görevlerine ilaveten yerine getirileceği duyurulmuştu.
Yönetim Kurulumuzun almış olduğu işbu karar kapsamında, Sn. Arif Emre Ünal İcra Kurulu Başkanlığı görevini devralmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231441
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