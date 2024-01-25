***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki olan kurumsal yönetim ilkelerinden 3.5. no'lu madde gereğince hazırlanan "Davranış Kuralları ve Etik Politika"nın revize edilerek ekli şekilde onaylanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242697BIST