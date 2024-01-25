***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2024 12:01
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki olan kurumsal yönetim ilkelerinden 3.5. no'lu madde gereğince hazırlanan "Davranış Kuralları ve Etik Politika"nın revize edilerek ekli şekilde onaylanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242697
BIST
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15:108.115
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 24,44
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
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8.096
En Yüksek
8.213
15:1030,2805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0456
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2886
En Düşük
30,1762
15:1033,0764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,2006
|Açılış
|: 32,9500
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|Önceki Kapanış
|: 33,1000
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33,1138
En Düşük
32,8433
15:101.963,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,65
|Açılış
|: 1.963,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
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1.966,91
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler15:08
|BINHO
|470,25
|806.765.388
|% 10,00
|
|KFEIN
|96,80
|443.141.538
|% 10,00
|
|TETMT
|5.560,00
|31.114.195
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,96
|15.636.686
|% 9,98
|
|CATES
|73,45
|973.117.520
|% 9,96
|
|BALAT
|16,81
|900.909
|% -6,66
|
|SNPAM
|88,40
|2.669.476
|% -5,91
|
|SAMAT
|56,25
|185.734.945
|% -4,66
|
|AVTUR
|9,49
|12.250.089
|% -4,33
|
|VKFYO
|30,34
|36.337.283
|% -4,29
|
|THYAO
|251,50
|5.128.426.704
|% 0,20
|
|EKGYO
|9,56
|3.414.372.412
|% 0,31
|
|AKBNK
|39,84
|3.303.703.355
|% -1,39
|
|YKBNK
|21,54
|3.097.705.727
|% -1,64
|
|EREGL
|42,48
|2.495.339.509
|% 0,24
|
|EKGYO
|9,56
|3.414.372.412
|% 0,31
|
|YKBNK
|21,54
|3.097.705.727
|% -1,64
|
|AKFGY
|2,01
|225.753.433
|% 3,08
|
|QUAGR
|4,31
|439.860.967
|% 9,95
|
|ISCTR
|24,68
|2.103.331.850
|% -0,80
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2734
|30,2796
|% 0,15
|
|Euro
|33,0577
|33,0742
|% 0,60
|
|Sterlin
|38,4474
|38,6402
|% 0,31
|
|Frank
|34,8852
|35,0954
|% 0,03
|
|Riyal
|8,0505
|8,0909
|% 0,16
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,83
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|901,24
|902,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,84
|972,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,91
|80,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,77
|2.016,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:08
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15:23MEGMT
Yüzde 6.10 oranında artışla 46.26 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 164, 089 adet işlem
-
15:22CIMSA
Yüzde 4.59 oranında artışla 31.92 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 883, 239 adet işlem
-
15:21ARDYZ
Yüzde 7.48 oranında artışla 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 395, 447 adet işlem
-
15:20SMART
Yüzde 9.94 oranında artışla 34.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 942, 905 adet işlem
-
15:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, YKBNK, SAHOL