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***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.09.2022 18:41
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerin


***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 25.11.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 14,7123
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,0000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,29740
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAZEV32319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.11.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 12.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.580.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.03.2023 09.03.2023 10.03.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2023 09.03.2023 10.03.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Ulusal Uzun Vade: TR AA, Ulusal Kısa Vade: TR A1+, Görünüm: Stabil 07.09.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 tarih ve 61/1701 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 179 gün vadeli, vade sonunda yıllık %30,00 sabit faizli kupon ödemeli, 10.03.2023 itfa tarihli, TRFAZEV32319 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 116.580.000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi bugün tamamlanmıştır. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin aracılık ettiği işlemin takası 12.09.2022 tarihinde gerçekleşecektir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062164


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