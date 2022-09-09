***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 25.11.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.03.2023Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 14,7123Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,0000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,29740Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAZEV32319Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.11.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 09.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 12.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.580.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.03.2023 09.03.2023 10.03.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2023 09.03.2023 10.03.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Ulusal Uzun Vade: TR AA, Ulusal Kısa Vade: TR A1+, Görünüm: Stabil 07.09.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 tarih ve 61/1701 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 179 gün vadeli, vade sonunda yıllık %30,00 sabit faizli kupon ödemeli, 10.03.2023 itfa tarihli, TRFAZEV32319 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 116.580.000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi bugün tamamlanmıştır. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin aracılık ettiği işlemin takası 12.09.2022 tarihinde gerçekleşecektir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062164BIST