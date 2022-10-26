***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.04.2023 13.04.2023 14.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.04.2023 13.04.2023 14.04.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Ulusal Uzun Vade: TR AA, Ulusal Kısa Vade: TR A1+, Görünüm: Stabil 07.09.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 tarih ve 61/1701 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 169 gün vadeli, vade sonunda yıllık %30,00 sabit faizli kupon ödemeli, 14.04.2023 itfa tarihli, TRFAZEV42318 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 133.420.000 TL (kalan limitin tamamı) olarak kesinleşmiş ve satış işlemi bugün tamamlanmıştır. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin aracılık ettiği işlemin takası 27.10.2022 tarihinde gerçekleşecektir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074483BIST