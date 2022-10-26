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***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.10.2022 18:42
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerin

Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.04.2023 13.04.2023 14.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.04.2023 13.04.2023 14.04.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Ulusal Uzun Vade: TR AA, Ulusal Kısa Vade: TR A1+, Görünüm: Stabil 07.09.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 tarih ve 61/1701 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 169 gün vadeli, vade sonunda yıllık %30,00 sabit faizli kupon ödemeli, 14.04.2023 itfa tarihli, TRFAZEV42318 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 133.420.000 TL (kalan limitin tamamı) olarak kesinleşmiş ve satış işlemi bugün tamamlanmıştır. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin aracılık ettiği işlemin takası 27.10.2022 tarihinde gerçekleşecektir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074483


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 5,06 1.890.202 % 10,00  
CANTE 140,80 95.086.203 % 10,00  
DITAS 38,50 26.069.250 % 10,00  
HEDEF 11,00 49.746.744 % 10,00  
ORMA 54,95 2.902.092 % 9,99  
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Frank 18,7744 18,8875 % 0,77  
Riyal 4,9342 4,9590 % 0,01  
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Altın Ons 1.664 1.665 11,31  
Altın Gr. 995 995 6,25  
Cumhuriyet 6.681 6.782 32,00  
Tam 6.685 6.765 7,00  
Yarım 3.257 3.305 4,00  
Çeyrek 1.634 1.655 3,00  
Gümüş.Ons 19,48 19,52 0,15  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 0,08  
B. Petrol 94,03 94,03 2,29  
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