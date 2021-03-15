***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.03.2021 09:58
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ŞECAETTİN ARDA ALTINOK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0(212)4678080 yatirimci@arzum.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TALİP MURAT KOLBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Değil 10.71 A Bağımsız Üye Değil
YASEMİN REZAN KOLBAŞI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 8.42 A Bağımsız Üye Değil
ALİ OSMAN KOLBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 9.52 A Bağımsız Üye Değil
AHMET CÜNEYT YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 12.03.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye
ELİF ATEŞ ÖZPAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 12.03.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918123
BIST
11:481.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:487,5330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0338
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5294
11:489,0016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0530
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9863
11:48419,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,19
|Açılış
|: 419,16
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:48
|TRILC
|19,48
|12.368.534
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|49.997.216
|% 9,99
|
|LOGO
|162,10
|23.320.192
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,66
|15.105.604
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.539.309
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|21.665.208
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|9.541.134
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|GARAN
|8,83
|424.473.867
|% -1,01
|
|SISE
|7,74
|316.033.444
|% 1,04
|
|THYAO
|14,63
|301.796.529
|% 0,90
|
|ASELS
|17,46
|292.304.973
|% 2,05
|
|SASA
|45,40
|258.332.226
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,27
|195.829.805
|% -0,87
|
|YKBNK
|2,72
|148.139.156
|% -0,73
|
|GARAN
|8,83
|424.473.867
|% -1,01
|
|BJKAS
|4,89
|224.148.535
|% 6,54
|
|USAK
|2,65
|114.148.584
|% 0,38
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5300
|7,5330
|% -0,45
|
|Euro
|8,9910
|9,0016
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,4971
|10,5497
|% -0,11
|
|Frank
|8,0942
|8,1430
|% -0,26
|
|Riyal
|2,0072
|2,0173
|% -0,21
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|4,92
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,02
|
|B. Petrol
|69,89
|69,89
|0,67
|