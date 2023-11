***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTAHVİL 500000000 TRY Yurtiçi 19.01.2023 19.01.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTAHVİL 900000000 TRY Yurtiçi 22.11.2023 22.11.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışKİRA SERTİFİKASI 200000000 TRY Yurtiçi 09.08.2023 09.08.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220805BIST