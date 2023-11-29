***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.11.2023 10:47
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL 500000000 TRY Yurtiçi 19.01.2023 19.01.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL 900000000 TRY Yurtiçi 22.11.2023 22.11.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
KİRA SERTİFİKASI 200000000 TRY Yurtiçi 09.08.2023 09.08.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220805
BIST
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12:558.064
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -29,56
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
8.052
En Yüksek
8.125
12:5528,9068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8453
12:5531,7453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0368
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7284
12:551.893,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,60
|Açılış
|: 1.893,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.890,56
BIST En Aktif Hisseler12:53
|TGSAS
|39,82
|20.798.469
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|88.185.101
|% 10,00
|
|SAMAT
|43,14
|91.333.272
|% 9,99
|
|SAFKR
|33,50
|80.873.757
|% 9,98
|
|BINHO
|267,50
|255.306.548
|% 9,95
|
|LIDER
|195,30
|88.530.524
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,76
|235.944.614
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|56.994.600
|% -9,99
|
|DAPGM
|40,84
|648.217.501
|% -9,96
|
|ORCAY
|10,88
|151.629.036
|% -9,93
|
|THYAO
|257,00
|4.129.978.335
|% -1,53
|
|SASA
|49,78
|2.396.311.431
|% 1,38
|
|TUPRS
|156,50
|2.081.664.216
|% 0,32
|
|EREGL
|41,26
|1.407.348.460
|% 0,49
|
|AKBNK
|33,94
|1.393.754.505
|% 0,41
|
|ZOREN
|5,26
|367.670.885
|% -0,75
|
|YKBNK
|19,39
|1.304.082.211
|% 0,88
|
|EKGYO
|7,50
|504.761.908
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,22
|1.204.026.149
|% 0,27
|
|HEKTS
|22,60
|1.119.781.330
|% 2,73
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9049
|28,9107
|% 0,02
|
|Euro
|31,7403
|31,7526
|% -0,09
|
|Sterlin
|36,5657
|36,7491
|% -0,05
|
|Frank
|32,8592
|33,0571
|% 0,24
|
|Riyal
|7,6904
|7,7290
|% 0,10
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,92
|24,95
|% 0,66
|
|Platin
|939,17
|940,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.048,10
|1.050,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,22
|82,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,15
|2.038,39
|% 0,66
|