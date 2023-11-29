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***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.11.2023 10:47
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL 500000000 TRY Yurtiçi 19.01.2023 19.01.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL 900000000 TRY Yurtiçi 22.11.2023 22.11.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
KİRA SERTİFİKASI 200000000 TRY Yurtiçi 09.08.2023 09.08.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220805


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TGSAS 39,82 20.798.469 % 10,00  
AVHOL 45,54 88.185.101 % 10,00  
SAMAT 43,14 91.333.272 % 9,99  
SAFKR 33,50 80.873.757 % 9,98  
BINHO 267,50 255.306.548 % 9,95  
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12:53 Alış Satış %  
Dolar 28,9049 28,9107 % 0,02  
Euro 31,7403 31,7526 % -0,09  
Sterlin 36,5657 36,7491 % -0,05  
Frank 32,8592 33,0571 % 0,24  
Riyal 7,6904 7,7290 % 0,10  
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12:53 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,92 24,95 % 0,66  
Platin 939,17 940,87 % 0,66  
Paladyum 1.048,10 1.050,00 % 0,66  
Brent Pet. 82,22 82,22 % 0,66  
Altın Ons 2.038,15 2.038,39 % 0,66  
Seans Raporu 12:53
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