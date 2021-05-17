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***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

17.05.2021 19:17



***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/05/2021
Karar Sayısı
2021/15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLOLAR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ       : 17.05.2021
KARAR SAYISI         : 2021/15
17.05.2021
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ‘II.14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin 31 Mart 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak Şirketimiz Yönetimi tarafından hazırlanan dipnotları ile birlikte, konsolide finansal durum tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
-        Tarafımızca incelendiğini, 
-        Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
-        Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkili olduğu dönem itibarıyla yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya kaldığı önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
 Saygılarımızla,
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                   Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Elif Ateş Özpak                                                                                  Ahmet Cüneyt Yavuz
 
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Şecaettin Arda Altınok




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936646


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Tam 3.289 3.372 30,26  
Yarım 1.590 1.631 14,64  
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