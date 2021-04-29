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***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

29.04.2021 17:35



***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                       Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021/13 sayılı toplantısında
1.           Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına, 
2.           "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin SPK mevzuatı ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine,
3.           Yönetim Kurulu bünyesinde "Yürütme Komitesi"nin oluşturulmasına,
4.           "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin ve "Yürütme Komitesi"nin Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne
5.           Komitelerin aşağıdaki üyelerden oluşmasına
 
Denetimden Sorumlu Komite: Elif Ateş Özpak (Bağımsız YK Üyesi - Başkan), Cüneyt Yavuz (Bağımsız YK Üyesi - Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Elif Ateş Özpak (Bağımsız YK Üyesi - Başkan), Cüneyt Yavuz (Bağımsız YK Üyesi - Üye),  Neslihan Aydoğdu (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi: Cüneyt Yavuz (Bağımsız YK Üyesi - Başkan), Elif Ateş Özpak (Bağımsız YK Üyesi - Üye), Şecaettin Arda Altınok (Üye)
Yürütme Komitesi: Talip Murat Kolbaşı (Başkan), Ali Osman Kolbaşı (Üye),  Yasemin Rezan Kolbaşı (Üye)
katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup, anılan komitelerin "Görev ve Çalışma Esasları" ekte sunulmaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932443


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