***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021/13 sayılı toplantısında1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,2. "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin SPK mevzuatı ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine,3. Yönetim Kurulu bünyesinde "Yürütme Komitesi"nin oluşturulmasına,4. "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin ve "Yürütme Komitesi"nin Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne5. Komitelerin aşağıdaki üyelerden oluşmasınaDenetimden Sorumlu Komite: Elif Ateş Özpak (Bağımsız YK Üyesi - Başkan), Cüneyt Yavuz (Bağımsız YK Üyesi - Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Elif Ateş Özpak (Bağımsız YK Üyesi - Başkan), Cüneyt Yavuz (Bağımsız YK Üyesi - Üye), Neslihan Aydoğdu (Üye)Riskin Erken Saptanması Komitesi: Cüneyt Yavuz (Bağımsız YK Üyesi - Başkan), Elif Ateş Özpak (Bağımsız YK Üyesi - Üye), Şecaettin Arda Altınok (Üye)Yürütme Komitesi: Talip Murat Kolbaşı (Başkan), Ali Osman Kolbaşı (Üye), Yasemin Rezan Kolbaşı (Üye)katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup, anılan komitelerin "Görev ve Çalışma Esasları" ekte sunulmaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932443BIST