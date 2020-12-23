***ARZUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ARZUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ARZUM]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarArzum Ev Aletleri payları, 24/12/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Hizmetler, BIST Ticaret, BIST İstanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 32.210.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %47 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiARZUM EV ALETLERI XUTUM 24/12/2020ARZUM EV ALETLERI XTUMY 24/12/2020ARZUM EV ALETLERI XYLDZ 24/12/2020ARZUM EV ALETLERI XUHIZ 24/12/2020ARZUM EV ALETLERI XTCRT 24/12/2020ARZUM EV ALETLERI XSIST 24/12/2020ARZUM EV ALETLERI XHARZ 24/12/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894504BIST