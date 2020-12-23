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***ARZUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

23.12.2020 18:13



***ARZUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Arzum Ev Aletleri payları, 24/12/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Hizmetler, BIST Ticaret, BIST İstanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 32.210.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %47 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ARZUM EV ALETLERI XUTUM 24/12/2020
ARZUM EV ALETLERI XTUMY 24/12/2020
ARZUM EV ALETLERI XYLDZ 24/12/2020
ARZUM EV ALETLERI XUHIZ 24/12/2020
ARZUM EV ALETLERI XTCRT 24/12/2020
ARZUM EV ALETLERI XSIST 24/12/2020
ARZUM EV ALETLERI XHARZ 24/12/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894504


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BRYAT 612,80 118.806.129 % 10,00  
CLEBI 157,30 201.938.711 % 10,00  
ALCAR 374,10 336.970.463 % 10,00  
HATEK 15,29 37.324.206 % 10,00  
POLTK 368,50 2.117.393 % 10,00  
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Sterlin 10,2980 10,3497 % 0,96  
Frank 8,5627 8,6143 % -0,09  
Riyal 2,0294 2,0395 % -0,27  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.872 10,59  
Altın Gr. 460 460 2,23  
Cumhuriyet 3.044 3.090 -14,00  
Tam 3.028 3.105 -16,14  
Yarım 1.464 1.502 -7,81  
Çeyrek 734 751 -3,90  
Gümüş.Ons 25,59 25,63 0,40  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 0,09  
B. Petrol 50,80 50,80 0,72  
Seans Raporu 18:05
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