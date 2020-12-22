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***ARZUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması

22.12.2020 15:45



***ARZUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ARZUM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
22/12/2020
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
15.302.446
Baz Fiyat (TL)
17
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/12/2020
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
17-18/12/2020
Açıklamalar

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 15.302.446 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 32.210.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Şirketin halka arz edilen payları, 24/12/2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da  17 TL/pay baz fiyat ve "ARZUM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894223


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