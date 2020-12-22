***ARZUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***ARZUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ARZUM]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi22/12/2020Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıArzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)15.302.446Baz Fiyat (TL)17İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)2.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih24/12/2020Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi17-18/12/2020AçıklamalarArzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 15.302.446 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 32.210.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Şirketin halka arz edilen payları, 24/12/2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 17 TL/pay baz fiyat ve "ARZUM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894223BIST