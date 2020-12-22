***ARZUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
22.12.2020 15:45
***ARZUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ARZUM]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
22/12/2020
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
15.302.446
Baz Fiyat (TL)
17
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/12/2020
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
17-18/12/2020
Açıklamalar
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 15.302.446 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 32.210.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Şirketin halka arz edilen payları, 24/12/2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 17 TL/pay baz fiyat ve "ARZUM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894223
BIST
17:541.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 21,90
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
17:547,6468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
17:549,3439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0074
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
17:54460,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 460,79
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:54
|ALGYO
|22,66
|225.250.123
|% 10,00
|
|NIBAS
|70,95
|21.459.351
|% 10,00
|
|ALARK
|7,48
|273.342.953
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.436.147
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|126.336.467
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|413.075.206
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|443.860.234
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,73
|517.165.058
|% -9,99
|
|GARAN
|10,06
|2.442.479.329
|% 2,97
|
|THYAO
|12,45
|1.391.346.023
|% 1,88
|
|KRDMD
|5,41
|1.322.090.615
|% 4,64
|
|SISE
|7,13
|1.030.445.417
|% 1,42
|
|PETKM
|4,87
|996.214.619
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,45
|707.968.683
|% 2,84
|
|TSKB
|1,85
|832.369.632
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,17
|772.948.188
|% 2,84
|
|KRDMD
|5,41
|1.322.090.615
|% 4,64
|
|GARAN
|10,06
|2.442.479.329
|% 2,97
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6441
|7,6468
|% 0,07
|
|Euro
|9,3349
|9,3439
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,1816
|10,2326
|% -0,64
|
|Frank
|8,5827
|8,6344
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0310
|2,0412
|% 0,03
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-2,35
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,09
|50,09
|-0,82
|