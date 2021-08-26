***ARZUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2021 10:49
***ARZUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARZUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960521
BIST
12:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
12:058,3733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
12:059,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
12:05480,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,66
|Açılış
|: 480,12
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler12:05
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.467.746
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|DARDL
|3,17
|23.239.048
|% 7,46
|
|AGYO
|3,69
|8.392.152
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.289.430
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|472.957.532
|% -9,95
|
|AYCES
|57,55
|990.663
|% -7,40
|
|BRLSM
|11,27
|275.175.319
|% -7,01
|
|THYAO
|12,79
|662.018.639
|% 2,32
|
|GESAN
|24,62
|472.957.532
|% -9,95
|
|GARAN
|9,53
|439.573.152
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,16
|287.621.623
|% -4,92
|
|BRLSM
|11,27
|275.175.319
|% -7,01
|
|MRGYO
|1,16
|287.621.623
|% -4,92
|
|ODAS
|1,50
|91.707.008
|% 2,04
|
|THYAO
|12,79
|662.018.639
|% 2,32
|
|YKBNK
|2,56
|119.396.101
|% 0,39
|
|GARAN
|9,53
|439.573.152
|% 0,00
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3706
|8,3733
|% 0,03
|
|Euro
|9,8618
|9,8682
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,4587
|11,5161
|% -0,20
|
|Frank
|9,0870
|9,1417
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2237
|2,2349
|% -0,03
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-5,22
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|-14,00
|
|Tam
|3.171
|3.250
|-17,67
|
|Yarım
|1.532
|1.572
|-8,54
|
|Çeyrek
|769
|786
|-4,27
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,59
|70,59
|-0,69
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:14CANTE
Yüzde 5.63 oranında artışla 13.51 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 581, 588 adet işlem
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12:13DESA
Yüzde 9.92 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 714 adet işlem
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12:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, VAKBN, ARCLK
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12:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 58 artarak (% 0.59 ) 1, 295
-
12:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, EDATA, AGYO