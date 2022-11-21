***ARZUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2022 10:02
***ARZUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARZUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081290
BIST
10:324.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 9,42
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.537
En Düşük
4.500
10:3218,6199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
10:3219,1269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1081
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
10:321.044,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.044,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler10:30
|MZHLD
|169,40
|1.897.788
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|20.124.943
|% 10,00
|
|BRKSN
|18,06
|2.529.342
|% 9,99
|
|ALFAS
|85,55
|14.030.371
|% 9,96
|
|EUREN
|70,15
|43.717.588
|% 9,95
|
|SASA
|135,90
|129.488.782
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|2.192.597
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|89.117.692
|% -9,97
|
|PRDGS
|10,32
|13.166.421
|% -9,95
|
|MEGAP
|6,11
|8.556.642
|% -8,67
|
|KONTR
|181,20
|1.413.311.988
|% 3,72
|
|THYAO
|107,60
|819.188.212
|% 0,94
|
|PETKM
|15,25
|552.542.207
|% 1,67
|
|EKGYO
|5,59
|477.621.107
|% 1,82
|
|EREGL
|37,08
|437.978.678
|% 0,49
|
|EKGYO
|5,59
|477.621.107
|% 1,82
|
|ALBRK
|3,40
|210.975.309
|% -1,45
|
|ADESE
|1,40
|70.562.338
|% 4,48
|
|SKBNK
|2,48
|118.809.160
|% 2,06
|
|YKBNK
|11,09
|423.332.808
|% 1,28
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6175
|18,6202
|% 0,06
|
|Euro
|19,1189
|19,1270
|% -0,56
|
|Sterlin
|21,9425
|22,0525
|% -0,47
|
|Frank
|19,3777
|19,4944
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9398
|4,9645
|% 0,06
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-3,67
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.045
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.965
|7.088
|-43,00
|
|Yarım
|3.382
|3.465
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.732
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,87
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,85
|86,85
|-0,77
|
Seans Raporu
10:30
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10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, AKSEN, FROTO
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10:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 49 kaybederek (% -0.01 ) 3, 986
-
10:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUREN, ALFAS, BRKSN, EDIP, MZHLD, SEYKM
-
10:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SILVR, HEKTS, PRDGS, SASA
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10:45
RAYSG, EUREN, MOBTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında